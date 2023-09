Grupo Televisa, S.A.B. est une société de médias, un câblo-opérateur au Mexique et un opérateur d'un système de télévision payante par satellite à domicile (DTH) au Mexique. La société opère à travers quatre segments : Contenu, Sky, Câble et Autres activités. Le segment Contenu comprend la publicité, l'abonnement aux réseaux, les licences et la syndication. Le segment Sky comprend les services de télévision payante par satellite de diffusion DTH au Mexique, en Amérique centrale et en République dominicaine. Le segment Cable comprend l'exploitation d'un système multiple par câble dans la zone métropolitaine de Mexico City, l'exploitation de la télécommunication et l'exploitation d'un système multiple par câble. Le secteur Autres activités comprend ses activités nationales dans le domaine de la promotion du sport et du spectacle, du football, de la production et de la distribution de longs métrages, des jeux, de la radio, de l'édition et de la distribution de publications. La société distribue le contenu qu'elle produit par le biais de divers canaux de diffusion au Mexique et dans environ 50 autres pays.

Secteur Diffusion