Gruppo MutuiOnline SpA est une société holding basée en Italie, active dans le secteur financier. Elle est impliquée dans la distribution de produits de crédit et d'assurance de détail par le biais de canaux à distance, ainsi que dans la fourniture de services d'externalisation des processus commerciaux liés au crédit pour les créanciers de détail. La société structure son activité en deux divisions : La division Broking et la division Business Process Outsourcing (BPO). La division Broking comprend la distribution de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation, l'intermédiation de crédit et le courtage de produits d'assurance de biens. Par le biais de la division BPO, la société fournit des services aux créanciers, tels que la vente et le conditionnement de prêts à distance, les services de souscription et de clôture de prêts hypothécaires, les services d'évaluation de biens immobiliers et le traitement des prêts aux employés. Elle opère par le biais de filiales, telles que Money360.it SpA et 7Pixel Srl.