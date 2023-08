GSE Systems, Inc. est un fournisseur de services d'ingénierie et de technologie, de recrutement et de logiciels de simulation pour les clients des industries de l'énergie et des procédés. Les segments de l'entreprise comprennent l'ingénierie et les solutions de main-d'œuvre. Le secteur de l'ingénierie englobe les solutions de simulation de la fidélité des centrales électriques, les services d'ingénierie technique pour les programmes de l'American Society of Mechanical Engineers, l'optimisation des performances thermiques des centrales électriques et les tutoriels/simulations interactifs sur ordinateur. Ce secteur comprend divers produits de simulation, des services d'ingénierie et des systèmes de formation à l'exploitation fournis dans les secteurs qu'il dessert, principalement la production d'électricité à partir de combustibles nucléaires et fossiles et les industries de transformation. Le secteur Solutions pour la main-d'œuvre prend en charge l'ensemble du cycle de vie des projets et fournit des capacités spécialisées dans les secteurs de l'énergie et de l'ingénierie. Ses solutions de simulation comprennent des logiciels et des services, notamment des systèmes de formation des opérateurs, pour l'industrie de l'énergie nucléaire.

Secteur Services et conseils en informatique