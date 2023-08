GSI Technology, Inc. a annoncé le lancement de la version bêta de son compilateur Copperhead. Cette technologie est spécialement conçue pour compléter l'APU Gemini, un dispositif innovant de calcul en mémoire conçu pour exceller dans les applications de haute performance et de faible consommation telles que la recherche, la recherche générative d'IA, le HPPC, et plus encore. La suite de compilateurs Copperhead, un outil basé sur Python, libère tout le potentiel des capacités impressionnantes de l'APU Gemini, notamment son traitement associatif, massivement parallèle et non von-Neumann des bits.

Cet outil permet aux développeurs de créer des cadres personnalisés au niveau de la granularité des bits, facilitant ainsi la simulation et l'exécution de nouveaux algorithmes qui fonctionneront à des vitesses remarquables sur le matériel APU de production actuellement disponible. Copperhead intègre de manière transparente LPython, un compilateur open-source convivial, qui combine la facilité et l'expertise de la programmation Python avec des performances de code comparables à celles du C. Les développeurs peuvent créer des cadres de données optimaux afin d'exploiter les capacités uniques de l'APU Gemini pour leurs algorithmes. La suite Copperhead fonctionne également de manière transparente avec les bibliothèques Gemini APU déjà disponibles, ce qui permet un développement rapide des applications. GSI ouvrira les outils d'émulation de Copperhead pour permettre à la communauté de développer des applications et des bibliothèques pour les marchés de l'IA et du HPPC.

Donner aux développeurs les moyens d'agir grâce à des cadres programmables : Le microcode bit-programmable de l'APU Gemini le distingue des autres. Cette approche favorise l'optimisation continue et l'amélioration du développement. Ensemble, l'APU Gemini et la suite de compilateurs Copperhead donnent aux développeurs les ressources nécessaires pour créer des solutions, ce qui représente une avancée significative dans l'utilisation de la puissance de calcul de l'APU Gemini et permet à diverses applications de prospérer.