GSI Technology, Inc. est un fournisseur de solutions de mémoire à semi-conducteurs. La société fournit des solutions de calcul associatif en place pour des applications dans des marchés à forte croissance tels que l'intelligence artificielle (IA) et le calcul à haute performance (HPC), y compris le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Les produits d'unité de traitement associatif (APU) de la société sont axés sur les applications utilisant la recherche par similarité. La recherche par similarité est utilisée dans les requêtes de recherche visuelle pour le commerce électronique, la vision par ordinateur, la découverte de médicaments, la cybersécurité et les marchés de services tels que NoSQL, Elasticsearch et OpenSearch. La société exerce ses activités dans un seul secteur : la conception, le développement et la vente de circuits intégrés. Elle conçoit, développe et commercialise des mémoires statiques à accès aléatoire (SRAM). Ses offres de SRAM comprennent SyncBurst, NBT, SigmaQuad et SigmaDDR. Elle commercialise également des SRAM résistantes aux radiations (RadHard) et tolérantes aux radiations (RadTolerant) pour les applications militaires/défense et aérospatiales.