GSK : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade sa recommandation sur GlaxoSmithKline (GSK) de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 1820 à 1300 pence, le broker déclarant percevoir 'des temps incertains à venir' pour le laboratoire pharmaceutique britannique.



'Comme Shingrix épuisera son bassin de patients aux États-Unis au même moment où le dolutégravir perdra sa protection par brevet, une grande partie des bénéfices de GSK pourrait se trouver menacée', prévient-il dans le résumé de sa note de recherche.



