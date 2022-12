GSK : UBS réitère son conseil à vendre sur le titre

UBS confirme son conseil Vendre et son objectif de 1300 pence sur la valeur suite à la décision de la justice américaine qui s'était prononcée dans le litige concernant les potentiels effets indésirables de l'antiulcéreux Zantac.' Le juge fédéral chargé de l'affaire sur le Zantac a mis fin au litige multidistrict ' indique UBS.Dans un avis rendu hier soir, le juge fédéral en charge du panel des litiges multi-étatiques (MDL) a classé toutes les affaires se rapportant aux éventuels effets cancéreux du médicament.Sa décision concerne les dossiers ayant trait aux cancers du foie, de la vessie, du pancréas, de l'oesophage et de l'estomac.'C'est un développement clairement positif pour la défense', réagissent les analystes d'UBS.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.