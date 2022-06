GSK : UBS reste neutre après le rachat d'Affinivax

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 1790 pence suite à l'annonce du rachat de la biotech américaine Affinivax, spécialisée dans la vaccination contre les infections à pneumocoques.



' GSK a annoncé son intention d'acquérir Affinivax (société privée) pour un montant de 2,1 milliards de dollars et un montant potentiel de 1,2 milliard de dollars en étapes de développement, la transaction devant être conclue au troisième trimestre de 2002. La transaction donnerait à GSK l'accès à l'Affinivax ' souligne UBS.



Affinivax a conçu une nouvelle génération de vaccins contre les maladies à pneumocoques telles que la pneumonie, la méningite et les infections nosocomiales liées aux cathéters.



GSK souligne que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille de R&D dans le domaine des vaccins, mais aussi de consolider sa présence dans la région de Boston, où Affinivax est installé.



