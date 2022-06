GSK : 'offre une valeur attrayante' selon Jefferies

L'analyste continue de penser que le cours actuel de l'action offre une valeur attrayante avant l'abandon d'Advil le 18 juillet. Jefferies réitère son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 2100 pence.



' Le TCAC d'au moins +6% pour les ventes et de +12%-14% pour le BPA de New GSK est sous-estimé, car il s'agit du deuxième profil de croissance parmi les grandes capitalisations européennes ' indique Jefferies.



' Nous acceptons le fait que le pipeline de New GSK reste un travail en cours, mais les catalyseurs commencent à émerger, et la franchise Vaccins ne cesse de s'améliorer ' rajoute le bureau d'analyses.



