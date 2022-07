Après une année éprouvante, GSK aborde la scission des consommateurs en meilleure santé

Soutenue par le récent succès d'un essai clinique pour un potentiel vaccin à succès et par l'opportunité de compléter son pipeline de médicaments avec les liquidités provenant de la division de la santé des consommateurs, GSK a également survécu à une longue révolte des investisseurs activistes.

Des années de sous-performance par rapport à ses pairs, le fait d'avoir raté le marché lucratif de la première série de vaccins COVID-19 et les préoccupations concernant l'expertise scientifique de la direction ont déclenché l'ire des investisseurs activistes Elliott et Bluebell l'année dernière.

Lundi, GSK introduira en bourse sa branche de santé grand public, Haleon, dont la valeur d'entreprise est estimée à 33-48 milliards de livres (39-57 milliards de dollars), selon les analystes de Barclays.

Les investisseurs activistes avaient pressé la société d'envisager une vente de Haleon, qui abrite des marques telles que le dentifrice Sensodyne et les analgésiques Advil.

GSK a envisagé une éventuelle transaction. Unilever a fait une proposition de 50 milliards de livres (59 milliards de dollars) que GSK a repoussée car jugée trop basse.

En fin de compte, la décision était raisonnable, étant donné que les actions d'Unilever ont plongé à la suite de la nouvelle, signalant que ses investisseurs ne soutenaient pas l'accord, a déclaré à Reuters Marco Taricco, associé directeur de Bluebell.

Désormais, ce que l'on appelle le nouveau GSK émergera en tant qu'acteur dans le domaine des vaccins et des produits pharmaceutiques spécialisés, avec le vent dans les voiles.

En plus d'être proactif avec les options pour Haleon, GSK a mis en œuvre certaines suggestions des investisseurs activistes, comme l'embauche d'un plus grand nombre de personnes ayant une expertise scientifique au sein de son conseil d'administration, le renforcement de son pipeline, la réduction de son dividende et une plus grande ouverture avec les investisseurs, a noté Taricco.

"Si vous demandez dix choses, et que quatre ou cinq sont faites, c'est déjà mieux que de ne rien faire", a-t-il déclaré.

"Depuis que nous nous sommes engagés avec la direction, il y a eu un rétablissement de plus de foi et une plus grande concentration pour essayer de faire avancer les produits dans le pipeline."

BOOST DU PIPELINE

Le mois dernier, le vaccin très surveillé de GSK contre le VRS, un virus respiratoire commun qui a longtemps déconcerté les scientifiques, a été couronné de succès lors d'un essai de stade avancé, proposant ainsi un grand coup de pouce aux perspectives de croissance de l'entreprise, étant donné son potentiel de ventes maximales de plusieurs milliards de dollars.

(Graphique : Les actions GSK ont sous-performé leurs rivaux ces dernières années, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnlkrmpr/gsk%20chart.PNG)

Parallèlement, les données positives sur son médicament expérimental pour l'hépatite B chronique, qui propose un potentiel de guérison, ont renforcé l'enthousiasme, tout comme les perspectives florissantes de l'activité VIH de la société, qui a récemment vu l'approbation d'un injectable à action prolongée pour prévenir la contraction du VIH. D'autres résultats d'essais clés sont également attendus dans le courant de l'année.

Au cours des derniers mois, GSK a également accepté d'acheter le développeur de médicaments contre le cancer Sierra Oncology et a dévoilé des plans pour avaler le développeur de vaccins Affinivax - alors que la demande pour le vaccin Shingrix de GSK s'est revigorée après une perturbation des vaccinations pour adultes pendant une grande partie de la pandémie.

Elliott et Bluebell ont remis en question la capacité de Walmsley à diriger le nouveau GSK alors qu'il commence sa vie en tant qu'entreprise autonome - sans revenus stables dans le domaine de la santé grand public pour compenser l'imprévisibilité du développement de médicaments - étant donné qu'elle a déjà dirigé la division de la santé grand public et qu'elle a fait un long séjour dans la société de cosmétiques L'Oréal.

Walmsley avait le profil parfait pour diriger Haleon, a déclaré Taricco. "Il est évident qu'elle avait des vues et des ambitions différentes. Mais nous sommes aussi toujours ouverts d'esprit... si elle est à la hauteur, cela nous convient."

Compte tenu de la hausse de 5 % des actions de la société cette année face à la faiblesse des marchés boursiers, des résultats positifs des essais cliniques et des activités de fusion et d'acquisition, la confiance dans les perspectives à court et moyen terme de la société semble renaître.

Mais les défis demeurent, avec la perte d'exclusivité de son médicament clé contre le VIH, le dolutégravir, prévue en 2028.

Certains investisseurs se demandent également si le nouvel objectif de chiffre d'affaires de 33 milliards de livres de GSK pour 2031 est réalisable, ont déclaré jeudi les analystes de Barclays, en précisant que leur estimation était de l'ordre de 25 milliards de livres environ.

Toutefois, GSK dispose d'une longue marge de manœuvre pour exécuter et trouver de nouveaux médicaments, y compris en utilisant potentiellement une partie des 7 milliards de livres de puissance financière qu'elle générera grâce à la scission de Haleon pour financer d'autres opérations.

"Nous avons définitivement eu quelques bons mois de construction de l'élan vers la séparation [de Haleon], a déclaré David Redfern, directeur de la stratégie de GSK. "Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus à faire".

(1 $ = 0,8440 livre)