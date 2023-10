(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs attendant la publication du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée.

Les minutes sont publiées dans un contexte que l'analyste de Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, a décrit comme un "chœur croissant de membres de la Réserve fédérale chantant la mélodie doveish".

Lundi, deux hauts responsables de la Fed ont averti que la banque centrale américaine devrait être prudente lorsqu'elle décidera d'augmenter ou non les taux d'intérêt pour réduire l'inflation.

Par ailleurs, un autre haut fonctionnaire a déclaré que la Fed était sur la bonne voie pour lutter contre l'inflation américaine sans entraîner le pays dans une récession préjudiciable.

"Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour un atterrissage en douceur", a déclaré Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, lors d'une conférence dans le Dakota du Nord, utilisant un terme populaire pour décrire la lutte contre l'inflation tout en évitant une récession.

Au Royaume-Uni, GSK a déclaré avoir conclu un accord confidentiel dans le cadre du litige sur le Zantac en Californie et DiscoverIE a déclaré être en mesure de réaliser des bénéfices sous-jacents pour l'ensemble de l'année conformes à ses prévisions récemment révisées à la hausse.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 10,91 points, soit 0,1 %, à 7 617,30

Hang Seng : en hausse de 1,5 % à 17 923,11

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6 % à 31 936,51

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,7 % à 7 088,40

DJIA : clôture en hausse de 134,65 points, 0,4%, 33 739,30

S&P 500 : clôture en hausse de 0,5% à 4 358,24

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,6% à 13 562,84

EUR : stable à USD1,0605 (USD1,0606)

GBP : en hausse à 1,2287 USD (1,2270 USD)

USD : en hausse à JPY148.91 (JPY148.74)

Or : en hausse à 1 860,48 USD l'once (1 859,73 USD)

(Brent : en hausse à 87,75 USD le baril (87,50 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

08:30 EDT Canada permis de construire

10:00 CEST UE Résultats de l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs

07:00 EDT US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

08:30 EDT US PPI

09:15 EDT US FRB New York Le président John Williams prend la parole lors d'un séminaire sur les banques centrales

14:00 EDT Publication du compte-rendu de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) aux Etats-Unis

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

Les banques allemandes devraient voir leurs bénéfices augmenter grâce à la hausse des taux d'intérêt, tout en restant à la traîne par rapport à leurs homologues internationaux, selon le cabinet de conseil McKinsey. Dans une analyse publiée mercredi, le cabinet de conseil en gestion McKinsey prévoit une augmentation du rendement moyen des capitaux propres après impôts à 5,4 %, contre 3,88 % l'année précédente. Le rendement des capitaux propres est le rapport entre le bénéfice et les capitaux propres employés. Il indique l'efficacité avec laquelle une entreprise a utilisé cet argent. Malgré cette augmentation, le chiffre des banques allemandes resterait inférieur à la moyenne européenne de 7 % et bien en deçà de la moyenne mondiale du secteur, que McKinsey estime à 13 % pour l'année en cours.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Croda International à "neutre" (underweight) - objectif de cours de 4.400 (5.000) pence

RBC réduit l'objectif de cours de Morgan Advanced Materials à 330 (370) pence - 'outperform' (surperformance)

Berenberg ramène Atalaya Mining à "hold" (acheter) - objectif de cours de 380 (420) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

GSK a déclaré avoir conclu un accord confidentiel dans l'affaire Cantlay/Harper déposée devant le tribunal de l'État de Californie. Le litige portait sur son médicament contre les brûlures d'estomac Zantac, également connu sous le nom de ranitidine. L'affaire, dont le procès devait commencer le 13 novembre, sera classée. La société a déclaré qu'elle avait également réglé les trois autres cas de bellwether pour le cancer du sein en Californie, GSK étant dessaisi de l'affaire. Le laboratoire pharmaceutique a déclaré que ces règlements reflétaient sa volonté d'"éviter les distractions liées à un litige prolongé". La société ne reconnaît aucune responsabilité dans ces règlements et a confirmé qu'elle continuerait à se défendre dans toutes les autres affaires concernant le Zantac. Le Zantac fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires, qui lieraient ce médicament contre les brûlures d'estomac au cancer.

ENTREPRISES - FTSE 250

discoverIE a déclaré qu'elle était en bonne voie pour réaliser des bénéfices sous-jacents annuels conformes à ses prévisions récemment revues à la hausse, après avoir réalisé de bons progrès financiers et stratégiques au cours du premier semestre de l'exercice financier se terminant le 31 mars. Le fabricant et concepteur d'électronique personnalisée a déclaré que les ventes du semestre ont augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière, dont 1 % de croissance organique et 3 % provenant d'acquisitions. Grâce à cette solide performance et à la bonne visibilité de son carnet de commandes pour le second semestre, discoverIE a déclaré qu'elle était en bonne voie pour réaliser des bénéfices conformes à ses attentes pour l'ensemble de l'année.

PageGroup a déclaré qu'il s'attendait à réaliser un bénéfice d'exploitation compris entre 125 millions et 130 millions de livres sterling en 2023, suite à une performance "résiliente" au troisième trimestre de l'année, malgré un contexte de marché "difficile". La société de recrutement a expliqué que la pénurie de candidats reste "aiguë" et que les niveaux de salaire restent "élevés". "Ces offres plus basses, combinées à une baisse de confiance des candidats, ont entraîné une nouvelle augmentation du nombre d'offres rejetées par les candidats, soit parce que l'employeur les a rachetées, soit parce qu'il n'a pas voulu prendre le risque de bouger pour l'importance de l'incitation offerte", a déclaré l'entreprise. En conséquence, PageGroup a déclaré qu'il existait un degré d'incertitude "accru" pour l'avenir à court terme.

AUTRES ENTREPRISES

L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy a annoncé une découverte de pétrole dans le golfe du Mexique (États-Unis) sur le puits d'exploration Tiberius. Kosmos est l'opérateur du puits et détient une participation de 33,3 % aux côtés d'Occidental et d'Equinor, qui détiennent également 33,3 %. Le puits a rencontré environ 250 pieds de réserves nettes de pétrole dans la cible primaire de Wilcox. Kosmos a déclaré qu'elle allait maintenant entreprendre une analyse de la roche et des fluides pour confirmer le potentiel de production du réservoir et travailler avec ses partenaires sur les options de développement sous-marin.

Le fabricant de produits de construction en argile et en béton Forterra a déploré que les signes d'amélioration du marché observés en mai et en juin ne se soient pas poursuivis au cours du second semestre de l'année. En juillet, l'entreprise avait prévu un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, avec une répartition plus équilibrée entre le premier et le second semestre. Cependant, Forterra a déclaré qu'elle s'attendait maintenant à ce que la demande reste au niveau qu'elle a connu au cours du dernier trimestre et, par conséquent, elle s'attend maintenant à ce que l'Ebitda pour l'ensemble de l'année soit inférieur à ses attentes précédentes. En ce qui concerne 2024, Forterra prévoit que la demande se situera à un niveau similaire à celui de cette année, bien qu'elle s'attende à ce que ses résultats de 2024 bénéficient d'un environnement plus stable en matière de coûts de l'énergie.

