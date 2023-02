GSK : accord stratégique avec Cytel dans les essais cliniques

L'éditeur de logiciels américain Cytel a annoncé mardi la signature d'un accord stratégique de trois ans avec le groupe biopharmaceutique GSK, qui va utiliser sa plateforme de conception d'essais cliniques Solara.



GSK, qui a commencé à s'appuyer sur Solara l'an dernier, dit d'ores et déjà bénéficier de l'adoption de la solution, qui lui permet de limiter les incertitudes liées aux études cliniques en développant des modèles au plus près de la réalité.



Depuis son lancement en 2021, Solara a été déployée plus de 300 fois au sein des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux.



