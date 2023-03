GSK : accords de sous-licence autour de la pilule anti-VIH

GSK fait savoir que le Medicines Patent Pool (MPP) - une organisation de santé publique soutenue par les Nations Unies,a signé des accords de sous-licence avec les sociétés de santé Aurobindo, Cipla et Viatris afin que ces dernières puissent fabriquer des versions génériques du cabotegravir à action prolongée (LA) pour la prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP).



Pour rappel, le cabotegravir a été développé par ViiV Healthcare, une société détenue majoritairement pas GSK. En juillet 2022, ViiV Healthcare et MPP avaient signé un accord de licence volontaire pour les brevets relatifs au cabotégravir LA pour la PrEP afin d'aider permettre l'accès dans tous les pays les moins avancés.



Désormais, 'la signature d'accords de sous-licence avec trois partenaires génériques est une étape extrêmement importante pour permettre un large accès à ce médicament dans les pays où le fardeau des nouveaux cas de VIH est le plus élevé. Nous nous engageons à travailler au rythme de MPP et des fabricants de génériques sélectionnés pour permettre le développement, la fabrication et l'approvisionnement' a réagi Deborah Waterhouse, directrice de ViiV Healthcare.



Selon les dernières estimations de l'ONUSIDA, environ 1,5 million de personnes ont contracté le VIH dans le monde en 2021, dont 860 000 vivent en Afrique subsaharienne.



