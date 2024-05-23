* GSK : STATEMENT : LITIGE RELATIF AU ZANTAC (RANITIDINE) - AFFAIRES VALADEZ ET WILLIAMS
* GSK : DANS L'AFFAIRE VALADEZ, LE JURY DE LA COUR D'ÉTAT DE L'ILLINOIS ESTIME QUE GSK N'EST PAS RESPONSABLE DU CANCER COLORECTAL DU PLAIGNANT
* GSK : LE PROCHAIN PROCÈS ZANTAC DEVANT DÉBUTER DANS L'ILLINOIS A ÉTÉ REJETÉ
* GSK : VERDICT CONFORME AU CONSENSUS SCIENTIFIQUE SELON LEQUEL IL N'EXISTE AUCUNE PREUVE COHÉRENTE OU FIABLE QUE LA RANITIDINE AUGMENTE LE RISQUE D'UN QUELCONQUE CANCER
* GSK : CONTINUERA DE SE DÉFENDRE VIGOUREUSEMENT CONTRE TOUTES LES AUTRES RÉCLAMATIONS Autre couverture de l'entreprise :