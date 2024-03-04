* GSK : VIIV HEALTHCARE A ANNONCÉ QUE LES DONNÉES MONTRENT POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE NOUVELLE FORMULATION DE CABOTÉGRAVIR À ACTION ULTRA LONGUE QUI DOUBLE L'INTERVALLE POSOLOGIQUE ACTUEL.
* GSK : LES DONNÉES ONT ÉGALEMENT DÉMONTRÉ QUE L'ADMINISTRATION INTRAMUSCULAIRE DE CAB-ULA PRÉSENTE UN PROFIL D'INNOCUITÉ ET DE PHARMACOCINÉTIQUE QUI PERMET D'ALLONGER L'INTERVALLE ENTRE LES DOSES.
* GSK - VIIV HEALTHCARE MÈNE UNE ÉTUDE D'ENREGISTREMENT DE CAB-ULA EN 2024 POUR MIEUX ÉVALUER SON UTILISATION DANS LA PRÉVENTION DU VIH CHEZ LES ADULTES.
* GSK - L'ADMINISTRATION DE CAB-ULA A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉE, SANS ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES QUI ONT MENÉ À L'ABANDON DE L'ÉTUDE PAR LES PARTICIPANTS Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :