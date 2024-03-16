* LES DONNÉES POSITIVES DE LA PHASE III DU PROJET RUBY DÉMONTRENT LE POTENTIEL DES COMBINAISONS JEMPERLI (DOSTARLIMAB-GXLY) CHEZ UN PLUS GRAND NOMBRE DE PATIENTES ATTEINTES D'UN CANCER DE L'ENDOMÈTRE PRIMAIRE AVANCÉ OU RÉCIDIVANT
* RÉDUCTION DE 31% DU RISQUE DE DÉCÈS ET AMÉLIORATION DE 16,4 MOIS DE L'OS MÉDIAN OBSERVÉS AVEC LE DOSTARLIMAB-GXLY ASSOCIÉ À LA CHIMIOTHÉRAPIE
* RÉDUCTION DE 37 % DU RISQUE DE PROGRESSION DE LA MALADIE OU DE DÉCÈS ET AMÉLIORATION DE 6 MOIS DE LA SURVIE MÉDIANE SANS PROGRESSION OBSERVÉE
* RUBY PART 1 : UNE AMÉLIORATION STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVE ET CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVE DE LA SURVIE SANS PROGRESSION A ÉTÉ OBSERVÉE, RÉPONDANT À UN CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE DE L'ÉTUDE.
* RUBY PARTIE 2 : L'ADDITION DU NIRAPARIB AU DOSTARLIMAB-GXLY DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE A AMÉLIORÉ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LA SSP, RÉPONDANT AU BUT PRIMAIRE DE L'ÉTUDE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :