* GSK PLC - GSK ANNONCE SON INTENTION DE VENDRE DES ACTIONS DE HALEON
* GSK : GSK ANNONCE SON INTENTION DE VENDRE ENVIRON 300 MILLIONS D'ACTIONS DANS HALEON
* GSK : GSK ANNONCE SON INTENTION DE VENDRE ENVIRON 300 MILLIONS D'ACTIONS DE HALEON
* GSK A L'INTENTION DE VENDRE ENVIRON 300 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE HALEON, CE QUI ÉQUIVAUT À ENVIRON 3,2 % DU CAPITAL SOCIAL ÉMIS DE HALEON.
* GSK : LE PRIX DE L'OFFRE SERA DÉTERMINÉ AU MOYEN D'UN PROCESSUS ACCÉLÉRÉ D'OFFRE DE CONSERVATION DE LIVRES Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises :