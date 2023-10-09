* GSK ET ZHIFEI ANNONCENT UN PARTENARIAT EN MATIÈRE DE VACCINS
* ENTENTE EXCLUSIVE AVEC ZHIFEI POUR LA CO-PROMOTION DU VACCIN CONTRE LE ZONA DE GSK, SHINGRIX, EN CHINE POUR UNE PÉRIODE INITIALE DE TROIS ANS
* CE PARTENARIAT PERMETTRA D'ÉTENDRE CONSIDÉRABLEMENT LA DISPONIBILITÉ DE SHINGRIX EN CHINE GRÂCE À UNE PROMOTION CONJOINTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET À PLUS DE 30 000 POINTS DE VACCINATION.
* ZHIFEI ACHÈTERA DES VOLUMES CONVENUS DE SHINGRIX POUR UNE VALEUR TOTALE DE 2,5 MILLIARDS DE LIVRES STERLING SUR UNE PÉRIODE INITIALE DE TROIS ANS.
* IL EXISTE UN POTENTIEL D'EXTENSION DU PARTENARIAT SI TOUTES LES PARTIES SONT D'ACCORD.
* LE PARTENARIAT SOUTIENT ET ACCÉLÈRE L'ENGAGEMENT DE GSK À DOUBLER LES VENTES MONDIALES DE SHINGRIX, POUR ATTEINDRE PLUS DE 4 MILLIARDS DE LIVRES STERLING D'ICI 2026.
* LE PARTENARIAT SOUTIENT LE CO-DÉVELOPPEMENT ET LA COMMERCIALISATION POTENTIELS DE L'AREXVY EN CHINE.
* ZHIFEI A ACCORDE AU CO LE DROIT DE PREMIER REFUS D'ETRE LE PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LE CO-DÉVELOPPEMENT ET LA COMMERCIALISATION DU VACCIN CONTRE LE VRS POUR LES ADULTES ÂGÉS EN CHINE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :