GSK : décision de justice favorable aux USA sur le Zantac

GSK a annoncé mercredi matin que la justice américaine s'était prononcée en sa faveur dans le litige concernant les potentiels effets indésirables de l'antiulcéreux Zantac.Dans un avis rendu hier soir, le juge fédéral en charge du panel des litiges multi-étatiques (MDL) a classé toutes les affaires se rapportant aux éventuels effets cancéreux du médicament.Sa décision concerne les dossiers ayant trait aux cancers du foie, de la vessie, du pancréas, de l'oesophage et de l'estomac.'C'est un développement clairement positif pour la défense', réagissent ce matin les analystes d'UBS.Dans son communiqué, GSK rappelle que 12 études épidémiologiques ont conclu qu'il n'existait aucune preuve selon laquelle la ranitidine (Zantac) aggravait les risques de cancer chez les patients traités.'La décision de justice d'hier est le reflet de la science et montre que les arguments scientifiques inexacts et dictés par la volonté de poursuites judiciaires n'ont pas leur place dans un tribunal', a souligné le groupe pharmaceutique.GSK ajoute qu'il a l'intention de continuer à se défendre 'vigoureusement' dans le dossier, y compris face à des poursuites qui pourraient être maintenant conduites à un niveau local, et non fédéral.Suite à ces annonces, l'action grimpait de plus de 11% mercredi matin à la Bourse de Londres, entraînant dans son sillage d'autres laboratoires concernés par le dossier, tels Sanofi (+7%).Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.