* JEMPERLI PLUS CHIMIOTHÉRAPIE AUTORISATION DE L'UE
* JEMPERLI PLUS CHIMIOTHÉRAPIE AUTORISATION DE L'UE
* JEMPERLI (DOSTARLIMAB) PLUS CHIMIOTHÉRAPIE APPROUVÉ DANS L'UNION EUROPÉENNE POUR LE CANCER DE L'ENDOMÈTRE PRIMAIRE AVANCÉ OU RÉCURRENT DMMR/MSI-H
* GSK - LA COMMISSION EUROPÉENNE TRANSFORME ÉGALEMENT L'APPROBATION CONDITIONNELLE PRÉCÉDENTE DE JEMPERLI EN APPROBATION COMPLÈTE EN TANT QUE MONOTHÉRAPIE POUR LE CANCER DE L'ENDOMETRIAL AVANCÉ Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :