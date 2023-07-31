* LA FDA APPROUVE UNE NOUVELLE UTILISATION DU JEMPERLI PLUS CHIMIO
* LE PROFIL D'INNOCUITÉ ET DE TOLÉRABILITÉ DE L'ASSOCIATION JEMPERLI-CARBOPLATINE ET PACLITAXEL ÉTAIT GÉNÉRALEMENT CONFORME AUX PROFILS D'INNOCUITÉ CONNUS DES AGENTS INDIVIDUELS.
* JEMPERLI+CHIMIOTHÉRAPIE APPROUVÉS AUX ETATS-UNIS COMME OPTION DE TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE DANS LES DÉCENNIES POUR LE CANCER DE L'ENDOMÈTRE PRIMAIRE AVANCÉ OU RÉCURRENT DMMR/MSI-H
* LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EST ÉGALEMENT EN COURS D'EXAMEN PAR L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS.
* Les effets indésirables les plus fréquents liés au traitement (20 %) chez les patients recevant JEMPERLI PLUS CHIMOTHERAPIE étaient l'éruption cutanée, la diarrhée, l'HYPOTHYROIDISME et l'HYPERTENSION Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :