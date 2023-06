(Alliance News) - GSK PLC a déclaré jeudi que le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a voté pour recommander le vaccin Arexvy de la société chez les adultes âgés de 60 ans et plus.

La société pharmaceutique basée à Brentford, Londres, a déclaré que ce soutien ouvrait la voie à 55 millions d'adultes plus âgés qui auraient accès pour la première fois à un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le VRS est un virus contagieux courant qui affecte les poumons et les voies respiratoires. Arexvy est approuvé par la FDA américaine pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures induites par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

Tony Wood, directeur scientifique, a déclaré : "La mise au point par GSK d'un vaccin contre le VRS visant à protéger les personnes âgées contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS représente une avancée scientifique majeure, fruit de plusieurs années de collaboration entre les universités, l'industrie et les centres de recherche.

"Nous sommes reconnaissants à l'ACIP et au CDC d'avoir reconnu le potentiel d'Arexvy et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec les responsables de la santé publique, les professionnels de la santé et les payeurs afin de le rendre disponible pour les adultes âgés éligibles aux États-Unis avant le début de la saison du VRS de cette année."

Les actions de GSK ont chuté de 1,7 % à 1 349,20 pence chacune à Londres jeudi matin.

