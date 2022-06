GSK : feu vert de la FDA pour le vaccin Priorix aux USA

GSK a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le Priorix, son vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, dès l'âge de 12 mois.



Priorix est actuellement autorisé dans plus de 100 pays dans le monde, y compris tous les pays européens, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec plus de 800 millions de doses distribuées à ce jour.



' Nous sommes fiers de rendre Priorix disponible aux États-Unis pour la première fois, en ajoutant un choix aux fournisseurs pour aider à protéger les patients contre ces maladies hautement contagieuses et pour renforcer davantage les offres de notre portefeuille de vaccins pédiatriques ', a déclaré Judy Stewart, vice-présidente principale et responsable des vaccins américains chez GSK.





