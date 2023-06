GSK : la FDA prolonge l'examen de l'anticancéreux momelotinib

GSK a annoncé vendredi que la FDA avait décidé de prolonger la période d'examen de la demande d'approbation sur le momelotinib, un traitement expérimental de la myélofibrose, un cancer rare du sang.



Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que l'autorité sanitaire américaine anticipe une période de revue supplémentaire de trois mois, laissant entrevoir une décision finale au mois de septembre.



Dans un bref communiqué, GSK se dit confiant dans l'issue du dossier et manifeste son intention de collaborer avec la FDA dans le cadre de la finalisation du processus de revue.



Le groupe a hérité du momelotinib dans le cadre du rachat, l'an dernier, de la biotech californienne Sierra Oncology spécialisée dans le traitement des formes rares de cancer, une opération alors estimée à quelque 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros).



La myélofibrose, qui se caractérise par des symptômes allant de la splénomégalie (augmentation anormale de la rate) à une anémie progressive, touche environ 25.000 patients aux Etats-Unis.



Le momelotinib ne fait l'objet, pour l'instant, d'aucune autorisation de mise sur le marché.



GSK n'accusait pas trop le coup de cette nouvelle vendredi à la Bourse de Londres, où son titre progressait d'un peu plus de 0,7% dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.