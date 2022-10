GSK : le vaccin TDAP Boostrix approuvé par la FDA

GSK annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Boostrix, présenté comme le premier vaccin aux Etats-Unis pour aider à protéger les nourrissons de moins de deux mois contre la coqueluche, actuellement approuvé dans plus de 80 pays.



Selon le CDC, cette vaccination effectuée pendant la grossesse offre 'la meilleure protection aux nourrissons contre la coqueluche'. En effet, la vaccination transmet des anticorps protecteurs aux bébés avant la naissance pour les protéger dans leurs premiers mois de vie.



'Cette approbation peut contribuer à protéger davantage de nourrissons contre les conséquences potentiellement mortelles de la coqueluche', réagit Roger Connor, président, vaccins et santé mondiale de GSK.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.