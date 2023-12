(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en légère baisse ce lundi, démarrant la semaine avec une légère inquiétude après le rapport sur l'emploi américain de vendredi, plus élevé que prévu, qui a offert un peu de répit au dollar.

La livre et l'euro ont récupéré une partie de leurs pertes de vendredi après-midi face au billet vert, mais restent en dessous des seuils de 1,26 et 1,08 dollars, respectivement.

"La résilience apparente de l'économie américaine dans un contexte de forte baisse des anticipations d'inflation selon la dernière enquête de confiance de l'Université du Michigan a contribué à l'élaboration d'un scénario selon lequel, malgré la forte hausse des taux d'intérêt enregistrée au cours des 18 derniers mois, l'économie américaine sera en mesure d'éviter une grave récession. Ce scénario pose quelques problèmes à la Réserve fédérale lorsqu'il s'agit de gérer les attentes du marché quant à la date à laquelle les réductions de taux sont susceptibles d'intervenir, la récente chute brutale des rendements au niveau mondial témoignant d'une attente généralisée selon laquelle les taux pourraient bien être fortement réduits à l'approche de 2024", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Les réunions de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre cette semaine seront probablement cruciales pour gérer les attentes en ce qui concerne le calendrier et le rythme des baisses de taux auxquelles les marchés peuvent s'attendre.

La dernière décision de la Fed de l'année aura lieu mercredi, après la publication des chiffres de l'inflation américaine mardi. La BoE et la BCE suivront jeudi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,1% à 7 546,97

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 16 163,60

Nikkei 225 : en hausse de 1,5 % à 32 791,80

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,1% à 7 199,00

DJIA : clôture en hausse de 130,49 points, 0,4%, à 36 247,87

S&P 500 : clôture en hausse de 0,4% à 4 604,37

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,5% à 14 403,97

EUR : en hausse à 1,0763 USD (1,0758 USD)

GBP : hausse à 1,2545 USD (1,2535 USD)

USD : hausse à 145,37 yens (144,51 yens)

OR : baisse à 2 000,03 USD l'once (2 006,01 USD)

(Brent) : en hausse à 76,37 USD le baril (76,00 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni a chuté de près de 7 000 livres sterling en décembre, selon Rightmove. Dans toute la Grande-Bretagne, le prix moyen demandé pour une maison mise sur le marché a baissé de 1,9 %, soit 6 966 livres sterling, pour atteindre 355 177 livres sterling, selon l'agence immobilière. En novembre, le prix moyen demandé était de 362 143 GBP. Rightmove indique que les prix ont tendance à baisser en décembre, à l'approche de Noël. Mais la baisse de ce mois-ci est plus importante que la moyenne des 20 dernières années, qui est de 1,5 %, car les vendeurs cherchent à fixer un prix attractif pour conclure une affaire. La baisse est en partie due à un plus grand nombre de nouveaux vendeurs qui cherchent à fixer des prix inférieurs à ceux de la concurrence, maintenant que le pendule a basculé vers un marché d'acheteurs, a déclaré Rightmove.

Selon une association professionnelle représentant le secteur bancaire et financier britannique, les prêts hypothécaires devraient s'effondrer l'année prochaine, en raison de l'augmentation du nombre d'arriérés et de saisies. Les perspectives pour 2024 sont celles d'une poursuite des défis sur le marché hypothécaire, mais les principales pressions sur l'accessibilité semblent avoir atteint leur point culminant, a déclaré UK Finance. Il a ajouté que, bien qu'il faille un certain temps pour que la pression sur les finances des ménages diminue, il s'attend à ce que la situation s'améliore en 2025. En donnant ses prévisions pour l'année prochaine, UK Finance a déclaré qu'il s'attend à ce que les prêts pour les achats de logements tombent à 120 milliards de livres sterling l'année prochaine, contre 130 milliards de livres sterling en 2023. L'activité de réhypothèque externe devrait tomber à 60 milliards de livres sterling, contre 65 milliards de livres sterling cette année.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

UBS relève National Grid à "acheter" (neutre) - objectif de prix 1 190 (1 135) pence

Berenberg fait passer Ten Entertainment Group à "hold" (acheter) - objectif de cours 413 (390) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Le fabricant de médicaments GSK a obtenu le soutien de l'Europe pour son médicament Jemperli en tandem avec la chimiothérapie pour traiter une forme de cancer de l'endomètre. La société a reçu l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne, ce qui fait de cette association le premier et le seul traitement immuno-oncologique de première ligne pour les adultes atteints d'un cancer de l'endomètre primaire avancé ou récurrent présentant un déficit de la réparation des mésappariements ou une instabilité des microsatellites. Le cancer de l'endomètre se développe dans la muqueuse utérine. "Les personnes atteintes de ce type de cancer de l'endomètre connaissent généralement une progression de la maladie et des résultats médiocres à long terme avec les soins standard actuels. Grâce à cette autorisation, nous pouvons élargir le nombre de patientes qui peuvent potentiellement bénéficier d'un traitement par Jemperli en Europe, y compris les patientes qui en sont à un stade précoce de leur maladie", a déclaré Hesham Abdullah, responsable mondial de la recherche et du développement en oncologie chez GSK.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hipgnosis Songs Fund a déclaré avoir conclu la vente de 20 000 chansons pour un montant de 23,1 millions de dollars, qu'il consacrera au remboursement de ses dettes. Le projet de cession de ces actifs "non essentiels" a été annoncé pour la première fois en septembre et ils ont été vendus avec une décote d'environ 14 % par rapport à l'évaluation de septembre. "Le produit net de la vente sera utilisé pour rembourser les tirages effectués dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable, ce qui permettra à la société de disposer d'une plus grande marge de manœuvre dans le cadre de ses futurs rapports sur le respect des clauses. En outre, l'investisseur londonien en droits d'auteur musicaux a indiqué qu'il avait nommé Shot Tower Capital en tant que conseiller principal pour la vérification préalable des actifs de la société dans le cadre de son examen stratégique. En octobre, deux votes clés sur l'avenir de la société, y compris un sondage sur sa continuation, n'ont pas été favorables à la société. Environ 83 % des votes exprimés ont été défavorables à la poursuite des activités de la société. En outre, Hipgnosis a déclaré qu'environ 84 % des votes ont rejeté un projet de vente de portefeuille. En septembre, Hipgnosis a annoncé qu'elle vendait 29 de ses catalogues musicaux pour 440 millions de dollars à Hipgnosis Songs Capital, un partenariat entre le conseiller en investissement de HSF, Hipgnosis Song Management, et des fonds conseillés par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone, basé à New York. HSF annoncera ses résultats intermédiaires le 19 décembre.

AUTRES ENTREPRISES

La société de redressement d'entreprises Begbies Traynor a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier semestre, en raison de coûts liés à l'acquisition, bien que ses revenus aient augmenté et qu'elle ait relevé son dividende. Le bénéfice avant impôt pour les six mois se terminant le 31 octobre a chuté de 40 % par rapport à l'année précédente, passant de 5 millions de livres sterling à 3 millions de livres sterling. La société a enregistré des coûts de transaction liés à l'acquisition de 3,9 millions de livres sterling, ce qui a exercé une certaine pression sur son résultat net, en hausse par rapport aux 800 000 livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % à 65,9 millions de livres sterling, contre 58,5 millions de livres sterling l'année précédente. Begbies a déclaré un dividende intérimaire de 1,3 pence par action, en hausse de 8,3 % par rapport à 1,2 pence. Begbies a déclaré qu'elle était "confiante" dans la publication d'un bénéfice annuel ajusté avant impôts conforme aux attentes du marché, qui se situe dans une fourchette de 21,9 millions à 22,5 millions de livres sterling. Au mieux, cela représenterait une amélioration de 8,7 % par rapport aux 20,7 millions de livres sterling de l'exercice 2023. Le bénéfice avant impôt ajusté du semestre a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, passant de 9,0 millions de livres sterling à 9,9 millions de livres sterling.

Allergy Therapeutics a déclaré que ses réductions de coûts ont contribué à étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie jusqu'à la fin du mois prochain. La société de biotechnologie, spécialisée dans les vaccins contre les allergies, a déclaré en novembre qu'elle avait prolongé sa marge de manœuvre jusqu'à la fin de 2023. Les ventes pour l'exercice se terminant le 30 juin devraient être inférieures à celles de l'exercice précédent, mais les dépenses devraient être légèrement inférieures "à la suite d'initiatives de contrôle des coûts". "Bien qu'aucun engagement ferme n'ait été pris pour fournir un financement supplémentaire, les discussions avec certains actionnaires importants sont bien avancées", a ajouté l'entreprise.

