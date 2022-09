GSK : partenariat avec Microsoft autour de la santé au Népal

GSK et Microsoft ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de surveillance des maladies au Népal, dans le cadre d'une collaboration avec le Center for Health and Disease Studies (CHDS) du pays.



Le projet pilote, qui s'appuiera sur les systèmes Premonition de Microsoft et sur l'expertise de GSK en matière de santé et de maladies, étudiera comment l'intelligence artificielle et la robotique peuvent soutenir la réponse des communautés locales au changement climatique et aux maladies à transmission vectorielle (c'est-à-dire les maladies humaines provoquées par des parasites, des virus ou des bactéries et transmises entre humains par des organismes vivants).



L'idée est de pouvoir éclairer la prise de décision locale et construire des systèmes de santé plus résilients. A terme, il s'agira de parvenir à développer de nouvelles stratégies de surveillance pour détecter et gérer les menaces de maladies tôt, en particulier dans les communautés mal desservies où les épidémies peuvent être détectées trop tard.



En cas de succès, l'ambition est d'engager de nouveaux partenaires et d'étendre ce projet à d'autres pays.



