GSK : présentera ses avancées scientifiques lors de l'IDWeek

GSK et ViiV Healthcare présenteront les avancées scientifiques de leur portefeuille de maladies infectieuses de pointe lors de l'IDWeek 2023 qui se tiendra du 11 au 15 octobre.



Au total, 47 résumés seront présentés et porteront sur les développements scientifiques dans une gamme de maladies infectieuses, notamment les virus respiratoires saisonniers, le VIH et les infections virales chroniques, affectant de larges populations de patients.



Onze résumés ont été acceptés dans le portefeuille de vaccins de GSK, leader mondial, y compris la première présentation scientifique des données sur l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) sur deux saisons complètes.



23 résumés supplémentaires seront présentés par ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer, Inc. et Shionogi & Co., Ltd. comme actionnaires, faisant progresser les connaissances dans les domaines du traitement la prévention et l'amélioration des soins à certaines populations de patients.



