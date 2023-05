GSK reçoit l'approbation de la FDA pour Arexvy chez les personnes âgées

GSK PLC - société pharmaceutique établie à Brentford, à Londres - annonce que la Food & Drug Administration des États-Unis a approuvé Arexvy, le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial au monde destiné aux personnes âgées. L'approbation permet aux adultes âgés de 60 ans et plus d'être protégés contre le VRS pour la première fois. L'approbation est basée sur les données de l'essai de phase III AReSVi-006 qui a montré une efficacité exceptionnelle chez les personnes âgées, y compris celles souffrant de pathologies sous-jacentes, et chez celles atteintes d'une forme sévère du VRS. L'entreprise prévoit de lancer le produit aux États-Unis avant la saison 2023/24 du VRS.

Cours actuel de l'action : 1 457,40 pence, en hausse de 0,2 % à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

