(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir dans le rouge vendredi, alors que le sentiment de risque à travers le monde est atténué par les banques centrales hawkish.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a surpris en augmentant son taux d'intérêt de 50 points de base, plus que prévu.

Une hausse de 25 points de base était largement attendue. Toutefois, à la suite des données de l'indice des prix à la consommation de mercredi, les paris sur une hausse d'un demi-point avaient augmenté, dans l'espoir qu'une mesure plus agressive permettrait de mieux maîtriser le taux d'inflation annuel obstiné du Royaume-Uni.

Défiant l'humeur morose, les données gouvernementales ont montré que les volumes des ventes au détail au Royaume-Uni se sont maintenus mieux que prévu en mai, stimulés par un temps ensoleillé. En outre, l'indicateur de confiance des consommateurs britanniques de GfK a augmenté, malgré la crise du coût de la vie et l'inflation à deux chiffres des produits d'épicerie.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, GSK a déclaré avoir conclu un accord confidentiel dans le cadre d'un procès lié au Zantac en Californie. HSBC a par ailleurs revu à la baisse les actions des constructeurs de maisons de premier ordre.

Revolution Beauty s'est vanté d'une augmentation de 60 % de ses ventes d'une année sur l'autre au début de son exercice financier et a continué à s'en prendre à boohoo.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 18,8 points, 0,3 %, à 7 483,23

Hang Seng : en baisse de 1,9 % à 18 850,50

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,5% à 32 781,54

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3% à 7 099,20

DJIA : clôture en baisse de 4,81 points à 33 946,71

S&P 500 : clôture en hausse de 16,20 points, soit 0,4 %, à 4 381,89

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 128,41 points, soit 1,0%, à 13 630,61

EUR : baisse à 1,0932 USD (1,0953 USD)

GBP : baisse à 1,2706 USD (1,2741 USD)

USD : hausse à JPY143,39 (JPY142,86)

Or : en hausse à 1 915,28 USD l'once (1 913,60 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 73,47 USD le baril (74,22 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

10:00 CEST PMI flash de l'UE

09:15 CEST France flash PMI

09:30 CEST Allemagne flash PMI

09:00 CEST PIB Espagne

09:00 CEST Suisse balance des paiements

09:30 BST UK flash PMI

12:00 BST UK BoE market participants survey results

07:30 EDT US Fed Atlanta Le président Raphael Bostic prend la parole

09:45 EDT PMI manufacturier flash américain

09:45 EDT PMI flash des services aux Etats-Unis

La confiance des consommateurs au Royaume-Uni a augmenté en juin, malgré l'inflation galopante, grâce à un optimisme croissant sur les finances personnelles. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de trois points, passant de -27 en mai à -24 en juin. Il s'agit de la cinquième amélioration mensuelle consécutive. En dépit de "vents contraires économiques violents", trois mesures sont en hausse, une en baisse et une inchangée. L'indice mesurant l'évolution des finances personnelles au cours des 12 derniers mois a augmenté de cinq points par rapport au mois précédent pour atteindre moins 15, soit huit points de mieux qu'il y a un an. L'indice de la situation économique générale au cours des 12 derniers mois est resté inchangé à moins 54. Il a toutefois progressé de 11 points par rapport à juin 2022. L'indice des achats importants, un indicateur de la confiance dans les achats importants, a baissé d'un point pour atteindre moins 25 en juin, contre moins 24 en mai. Il est supérieur de 16 points à celui de la même période de l'année dernière.

Le volume des ventes au détail au Royaume-Uni s'est maintenu à un niveau plus élevé que prévu en mai, selon les données du gouvernement, grâce à un temps ensoleillé. L'Office for National Statistics a déclaré que les ventes au détail ont baissé de 2,1 % par an en mai, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 3,4 % révisée à la baisse en avril. Le marché s'attendait à une baisse de 2,6% pour mai, selon le consensus cité par FXStreet. La lecture d'avril a été précédemment rapportée comme une baisse de 3,0%. Par rapport au mois précédent, les ventes ont augmenté de 0,3 % en mai, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,5 % enregistrée en avril. Cependant, la lecture a été meilleure que le consensus du marché, qui prévoyait une baisse de 0,2 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan place BHP et Rio Tinto sous "surveillance catalytique négative".

----------

HSBC abaisse Berkeley Group à "réduire" - objectif de cours de 3 000 pence

HSBC ramène Persimmon à "conserver" - objectif de cours de 1 190 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

GSK a déclaré avoir conclu un accord confidentiel avec James Goetz, un plaignant dans le cadre du litige sur le Zantac. L'affaire qu'il a déposée devant le tribunal de l'État de Californie, qui devait commencer en juillet, sera désormais rejetée. "Le règlement reflète le désir de la société d'éviter les distractions liées à un litige prolongé dans cette affaire. GSK n'admet aucune responsabilité dans ce règlement et continuera à se défendre vigoureusement sur la base des faits et de la science dans toutes les autres affaires concernant le Zantac", a déclaré la société pharmaceutique.

Shell et BP figurent parmi les entreprises de combustibles fossiles citées dans une action en justice intentée aux États-Unis. Un comté de l'État de l'Oregon, dans le nord-ouest du pays, a intenté jeudi une action en justice contre de grandes sociétés de combustibles fossiles pour obtenir plus de 51 milliards de dollars à la suite du "Heat Dome" de 2021, l'une des catastrophes météorologiques les plus meurtrières qu'aient connues les États-Unis. Le comté de Multnomah, qui englobe la ville la plus peuplée de l'État, Portland, a déclaré que la pollution historique combinée au carbone résultant de l'utilisation des produits des entreprises - et leur décision d'induire le public en erreur sur leurs impacts - était un facteur important dans l'exacerbation de la vague de chaleur. La plainte du comté de Multnomah cite les principales compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil, Shell, Chevron et BP, mais aussi l'American Petroleum Institute et la Western States Petroleum Association, des groupes commerciaux, ainsi que la société de conseil McKinsey & Company.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur l'achat d'Andigestion par Severn Trent. Lundi, la CMA a déclaré qu'elle examinait si la fusion entraînerait une diminution de la concurrence sur les marchés britanniques et a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations. La compagnie des eaux Severn Trent avait annoncé l'acquisition d'Andigestion par son unité de production d'énergie verte en février. Andigestion exploite deux usines de digestion anaérobie de déchets alimentaires dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle n'a divulgué aucun détail financier. La CMA a indiqué qu'elle avait jusqu'au 18 août pour rendre sa décision de phase 1.

AUTRES ENTREPRISES

Revolution Beauty s'est félicité de ses récentes transactions et s'en est pris à Boohoo pour ses récentes tentatives "hostiles" de remodeler le conseil d'administration de la société de produits de beauté en difficulté. Revolution Beauty a déclaré que les affaires ont été "excellentes" au cours des trois premiers mois de l'exercice financier se terminant le 28 février, avec des ventes en hausse de 60% par rapport à l'année précédente, et des marges brutes passant de 41,7% à 48,2%. Ces derniers jours, le détaillant de mode rapide en ligne boohoo, qui détient un peu moins de 27 % des parts de Revolution, a tenté de remplacer le conseil d'administration de la société. "La raison invoquée par boohoo pour justifier les changements proposés au conseil d'administration de Revolution Beauty est que le groupe doit se concentrer sur la croissance. La société espère que les actionnaires seront rassurés par le fait que le conseil actuel est animé du même esprit et que la croissance est assurée sans qu'un actionnaire ne prenne le contrôle du conseil au détriment des intérêts des autres actionnaires, " a déclaré Revolution Beauty. Parmi les dernières nominations proposées par Boohoo figure Rachel Horsefield, ancienne directrice générale de THG Beauty, une société avec laquelle Revolution Beauty "a récemment entrepris de mettre fin à ses relations commerciales". "Le conseil d'administration de Revolution Beauty estime que l'annonce faite hier par boohoo justifie son point de vue," a expliqué Revolution Beauty, affirmant que les membres de son propre conseil d'administration sont mieux placés pour faire avancer l'entreprise que ceux recommandés par boohoo.

