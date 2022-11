GSK : résultats positifs pour un antituberculeux expérimental

GSK a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'une étude de phaseIIa démontrant que le GSK3036656, un agent antituberculeux expérimental de première classe, était 'bien toléré' et présentait 'une activité bactéricide précoce lorsqu'il est administré oralement à faible dose, après 14 jours de traitement'.



Ces données pourront servir de base pour les études de phase IIb/c, dans le but de contribuer à des schémas thérapeutiques plus courts, plus simples et mieux tolérés pour les patients atteints de tuberculose.



Selon GSK, ces résultats démontrent le potentiel de GSK3036656 à être un composant de schémas thérapeutiques plus simples à l'avenir, ce qui pourrait aider à lutter contre l'épidémie de tuberculose.



