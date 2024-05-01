* GSK PLC - RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE
* GSK : LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2024 DEVRAIT SE SITUER DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA FOURCHETTE DE 5 À 7
* GSK : AU COURS DU TRIMESTRE, LES VENTES DE VACCINS ONT AUGMENTÉ DE 16%, DE 22% HORS COVID. SHINGRIX £0,9 MILLIARD +18%, AREXVY £0,2 MILLIARD
* GSK PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU BPA DE 8 À 10 % EN 2024
* GSK PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU BÉNÉFICE D'EXPLOITATION DE 9% À 11% POUR 2024
* GSK : DÉCLARATION D'UN DIVIDENDE DE 15 PENCE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2024 ; 60 PENCE ATTENDUS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2024
* GSK : A BÉNÉFICIÉ AU COURS DU TRIMESTRE DE L'APPEL RÉUSSI DU LITIGE SUR LES REDEVANCES DE ZEJULA, ET NOUS NOUS ATTENDONS ÉGALEMENT À CE QUE LES REVENUS DE REDEVANCES SOIENT LÉGÈREMENT PLUS ÉLEVÉS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE.
* GSK : LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2024 DEVRAIT ÊTRE SUPÉRIEURE À CELLE DU SECOND SEMESTRE 2024 EN RAISON DE LA COMPARAISON AVEC LE SECOND SEMESTRE 2023
* GSK : LA MAJORITÉ DES VENTES DE SHINGRIX EN CHINE DEVRAIENT AVOIR LIEU AU PREMIER SEMESTRE 2024
* GSK : PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, LE DEUXIÈME SEMESTRE DEVRAIT ÊTRE INFLUENCÉ PAR LA DYNAMIQUE DU LANCEMENT DE 2023 ET LA CONSTITUTION INITIALE DE STOCKS DANS LES CANAUX DE DISTRIBUTION, ATTRIBUABLE À AREXVY
* GSK : POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2024, GSK NE PRÉVOIT PAS D'AUTRES VENTES OU BÉNÉFICES D'EXPLOITATION LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
* GSK : LES CHARGES JURIDIQUES SIGNIFICATIVES DU TRIMESTRE REFLÈVENT PRINCIPALEMENT LES COÛTS JURIDIQUES PROSPECTIFS DE LA DÉFENSE DU LITIGE RELATIF AU ZANTAC Autres informations sur les entreprises :