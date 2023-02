GSK salue les résultats positifs de l'essai de phase III pour son candidat vaccin contre le VRS

(Alliance News) - GSK PLC a déclaré jeudi qu'une publication du New England Journal of Medicine annonçait des résultats positifs de l'essai de phase III pour son candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial destiné aux adultes plus âgés.

GSK a déclaré qu'elle est en bonne voie pour obtenir un vaccin contre le VRS approuvé cette année, en attendant les décisions réglementaires aux États-Unis et dans l'UE, ainsi que dans d'autres pays.

La société pharmaceutique basée à Brentford, à Londres, a déclaré que la publication montrait que le candidat vaccin répondait au critère principal d'efficacité du vaccin contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus, avec un profil de sécurité favorable.

Le Chief Scientific Officer Tony Wood a déclaré : "Nous sommes ravis de publier ces données exceptionnelles dans le New England Journal of Medicine. Nous sommes impatients de rendre le vaccin disponible le plus rapidement possible, en attendant les décisions réglementaires, et de partager d'autres données de notre programme de développement clinique en cours, alors que nous nous efforçons de devancer ce virus potentiellement débilitant."

GSK a pour objectif de produire le premier vaccin approuvé contre le VRS. Toutefois, en janvier, Moderna Inc avait annoncé des résultats d'essais provisoires positifs sur son potentiel vaccin contre le VRS, recevant la désignation de thérapie révolutionnaire de la Food & Drug Administration américaine.

En novembre, le vaccin de GSK contre le VRS a fait l'objet d'un examen prioritaire de la part de la FDA, mais n'a pas obtenu la désignation de thérapie révolutionnaire.

GSK a déclaré jeudi : "GSK est la première société à publier des données positives de phase III évaluées par des pairs pour un candidat vaccin contre le VRS chez les adultes âgés."

Les actions GSK étaient en hausse de 0,8% à 1 468,99 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.