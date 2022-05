GSK : trois nominations au conseil d'Haleon

GSK annonce les nominations d'Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich et Bryan Supran au Designate Haleon Board, la nouvelle société indépendante qui sera créée à la suite de la scission de l'activité GSK Consumer Healthcare, prévue en juillet 2022.



Ces nominations complètent ainsi le conseil d'administration désigné de Haleon.



Sir Dave Lewis, président désigné non exécutif de Haleon, a déclaré que ces nominationsapporteront 'une solide compréhension du secteur mondial de la consommation, ainsi qu'une expérience pertinente en matière d'innovation et de marché asiatique'.





