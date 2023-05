GSK vend pour 800 millions de livres d'actions dans Haleon

Londres (awp/afp) - Le géant pharmaceutique britannique GSK, qui a introduit en Bourse son activité de soins de grande consommation sous le nom d'Haleon l'an dernier, a annoncé vendredi la vente d'une partie des actions qu'il conservait dans cette entreprise.

GSK a cédé pour "environ 804 millions de livres" (près de 900 millions de francs suisses) d'actions d'Haleon, dont il conserve désormais "environ 10,3%" du capital - en excluant les actions d'un trust d'actionnariat salarié - a précisé GSK dans un communiqué.

Le laboratoire avait annoncé après la scission avoir conservé 6% de l'entreprise en direct (y compris les actions du trust d'actionnariat salarié), mais il gardait aussi 7,5% d'Haleon via des entités séparées destinées à alimenter plusieurs régimes de retraite de GSK au Royaume-Uni, soit 13,5% au total.

GSK comme Pfizer (qui détient une participation de 32% dans Haleon) avaient annoncé leur intention de se désengager de l'entreprise.

Interrogé par l'AFP sur la part d'Haleon qui reste détenue en direct par GSK, le groupe n'avait pas répondu dans l'immédiat.

"GSK et Pfizer (...), se sont chacun engagés à ne pas céder d'autres actions de Haleon pendant une période de 60 jours", a précisé GSK dans son communiqué.

GSK a vu son bénéfice reculer au premier trimestre , pénalisé notamment par la scission d'Haleon, qui avait contribué à son résultat net un an plus tôt à hauteur de plus de 300 millions de livres.

GSK a par ailleurs salué vendredi dans un communiqué séparé une décision de la justice canadienne rejetant un recours collectif dans le cadre d'un litige au long cours aux Etats-Unis lié au médicament contre les brûlures d'estomac Zantac, accusé par des patients d'avoir contribué à leur cancer.

Le titre de GSK progressait de 2,05% à 1474,4 pence vendredi vers 10H40 GMT à la Bourse de Londres. L'action d'Haleon était elle en hausse de 0,60% à 344,90 pence.

afp/jh