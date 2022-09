L'Inde développe son premier vaccin contre le cancer du col de l'utérus

Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec une estimation de 604 000 nouveaux cas et 342 000 décès en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Environ 90 % des nouveaux cas et des décès dans le monde sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire cette année-là.

Deux types de virus du papillome humain (VPH), 16 et 18, sont responsables d'au moins 70 % des cancers du col de l'utérus. Le ministère indien de la biotechnologie a déclaré que le vaccin indien agirait sur les types 16 et 18 du VPH, ainsi que sur les types 6 et 11.

Merck & Co et GSK Plc sont les principaux fabricants de vaccins contre le VPH.

"Le vaccin développé de manière indigène rendra notre pays autonome dans la lutte contre la mortalité féminine causée par le cancer du col de l'utérus", a déclaré Adar Poonawalla, directeur général de SII, dans un communiqué.

Il a déclaré aux journalistes que le vaccin serait mis en vente dans quelques mois, d'abord sur le marché indien, puis dans le monde entier. Son prix pourrait se situer entre 200 roupies et 400 roupies (2,51 $ - 5,03 $) et la société visera à produire environ 200 millions de doses en deux ans, a déclaré le partenaire de Reuters, ANI, citant Poonawalla.

Le vaccin sera administré par injection en deux doses chez les 9-14 ans et en trois doses pour ceux âgés de 15 à 26 ans.

(1 $ = 79,5275 roupies indiennes)