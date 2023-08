(Alliance News) - L'organisation caritative Médecins sans frontières, ou MSF, a déclaré jeudi qu'un accord visant à fournir un traitement préventif à long terme contre le VIH aux populations vulnérables était en suspens après que le fabricant de médicaments a imposé la confidentialité des prix.

Dans un communiqué, MSF a demandé à ViiV Healthcare, détenu majoritairement par GSK PLC, de retirer les conditions inacceptables ajoutées soudainement à un accord d'achat négocié de longue date pour le cabotégravir, un médicament préventif contre le VIH à action prolongée.

Ces conditions, notamment une clause de confidentialité sur le prix du médicament et les conditions d'approvisionnement, "ne sont pas acceptables dans les contrats d'achat de MSF", précise le communiqué, qui avertit que ces conditions retardent l'achat du médicament, qui est, selon MSF, la forme la plus efficace de prévention du VIH disponible aujourd'hui.

GSK n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de l'AFP.

MSF a déclaré qu'elle négociait l'accord depuis le début de l'année 2022, dans le but d'apporter le médicament hautement efficace, administré sous forme d'injection toutes les huit semaines au lieu de comprimés quotidiens, aux populations vulnérables du Mozambique.

Mais il y a quelques mois, ViiV a soudainement ajouté une clause de confidentialité et a également annoncé qu'elle conservait le pouvoir de résilier le contrat ou de refuser le bon de commande sans raison valable, ce qui, selon MSF, compromettait la sécurité de l'approvisionnement.

MSF est "coincé dans une situation exaspérante", a déclaré Helen Bygrave, de la Campagne d'accès de MSF, dans le communiqué.

"Nous avons à portée de main un médicament de prévention du VIH qui peut sauver des vies, mais ViiV, la seule société à produire le CAB-LA pour au moins les trois ou quatre prochaines années, met délibérément en place des formalités administratives pour en retarder l'accès aux personnes dont nous nous occupons".

En mai de l'année dernière, le groupe de la société civile Health Gap a allégué que ViiV avait fixé le prix d'accès au CAB-LA à 23 000 USD par personne et par an aux États-Unis, et à 240-270 USD par personne et par an dans les pays à faible revenu, "mettant ainsi le médicament hors de portée de ceux qui en ont le plus besoin".

MSF a déclaré jeudi que "le nouveau prix d'accès ne devrait pas être significativement différent".

"Quoi qu'il en soit, ViiV continue de saper les bonnes pratiques établies en matière de transparence sur les prix des médicaments anti-VIH et les conditions d'approvisionnement dans ses négociations en cours avec les acheteurs, en tentant de rétablir des clauses de confidentialité sur le prix et les conditions d'approvisionnement du CAB-LA", a déclaré l'organisation.

L'organisation caritative médicale a déclaré que depuis qu'elle a commencé à répondre à la crise du VIH il y a plus de vingt ans, elle s'est toujours abstenue de signer de telles clauses, qui s'apparentent à des accords de non-divulgation, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l'accès à des traitements abordables et dont la qualité est garantie.

Bygrave a demandé à ViiV de "cesser de tergiverser... afin que nous puissions nous assurer que les personnes dont nous nous occupons se voient offrir la prévention du VIH la plus efficace le plus rapidement possible".

"MSF reste ouvert à la recherche d'une solution immédiate et attend la réponse de ViiV.

source : AFP

