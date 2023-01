Le groupe IP nomme Anita Kidgell de GSK en tant que non-exécutif

IP Group PLC - société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Oxford, en Angleterre - nomme Anita Kidgell au poste de directrice non exécutive indépendante, à compter de mercredi. Kidgell est actuellement responsable de la stratégie d'entreprise chez GSK PLC. GSK est une société multinationale pharmaceutique et biotechnologique basée à Londres. Selon M. Kidgell, il apportera la combinaison d'une formation scientifique et d'une expérience stratégique et de communication dans une société cotée en bourse.

Le président Douglas Flint déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Anita au conseil d'administration, où son expérience du développement stratégique dans le secteur des sciences de la vie et de la communication avec les investisseurs ajoutera une nouvelle dimension aux forces existantes du conseil. Sa participation au travail au cœur de l'une des principales sociétés cotées en bourse du secteur des sciences de la vie sera inestimable pour IP Group au fur et à mesure de notre développement."

Cours actuel de l'action : 64,12 pence, en baisse de 1,0% mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : -42%.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

