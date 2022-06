Le vaccin antirougeoleux de GSK est approuvé par la FDA américaine

Le fabricant britannique de médicaments GSK a déclaré lundi que son vaccin, Priorix, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la prévention de la rougeole, des oreillons et de la rubéole (ROR) chez les personnes âgées d'un an et plus.

Le vaccin peut être administré en deux doses, et peut également être administré en deuxième injection aux personnes qui ont déjà reçu une première dose d'un autre vaccin contenant le ROR, a indiqué GSK.

Selon une étude gouvernementale https://www.reuters.com/world/us/us-child-vaccination-rates-dip-during-pandemic-study-2022-04-21 publiée le mois dernier, les taux de vaccination des enfants aux États-Unis ont chuté pendant la pandémie de COVID-19, car de nombreux enfants ont évité les rendez-vous chez le médecin et les États ont assoupli les exigences en matière de vaccination pendant l'apprentissage à distance.

"Nous sommes fiers de rendre Priorix disponible aux États-Unis pour la première fois, ajoutant ainsi un choix aux fournisseurs pour aider à protéger les patients contre ces maladies hautement contagieuses", a déclaré Judy Stewart, chef des vaccins de GSK aux États-Unis.

Ces dernières années, des épidémies de rougeole se sont produites dans le monde entier, avec plus de 400 000 cas confirmés en 2019 - un revers dans les progrès réalisés pour éliminer la maladie dans de nombreux pays.

Priorix, Priorix Tetra et le vaccin contre la varicelle Varilrix ont contribué pour environ 260 millions de livres (325,99 millions de dollars) au chiffre d'affaires des vaccins de GSK l'année dernière.

GSK, qui se sépare de son activité de santé grand public, se concentre davantage sur les vaccins et les médicaments sur ordonnance.

(1 $ = 0,7976 livre)