(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse ce vendredi, alors que les marchés s'attendent à une journée riche en données.

Le calendrier économique prévoit une série d'indices des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, en commençant par la France à 0850 BST. Cependant, l'événement principal pour les marchés sera la publication des données de l'emploi américain à 1330 BST.

Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets, a déclaré que le rapport sur les emplois non agricoles montre un "modeste ralentissement" du taux de croissance de l'emploi, similaire à celui observé dans le rapport sur l'emploi ADP plus tôt dans la semaine, alors il pourrait y avoir des gains supplémentaires sur les marchés boursiers, car les paris augmentent que la Réserve fédérale pourrait en avoir fini avec les hausses de taux.

"À tout le moins, cela pourrait signaler une pause alors que la banque centrale américaine cherche à évaluer les effets des récentes hausses de taux sur l'économie américaine", a-t-il déclaré.

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a été fermé de manière inattendue alors que le super typhon Saola se dirigeait vers la côte sud de la Chine.

Le centre financier a émis un avertissement de menace T8 - le troisième plus élevé de la ville - vers 02h40 HKT, et la bourse de la ville a déclaré que "les séances de négociation du matin pour tous les marchés seront annulées".

Au Royaume-Uni, Diversified Energy a annoncé une production journalière nette moyenne record au premier semestre 2023, ainsi qu'une augmentation des bénéfices ajustés.

FTSE 100 : en hausse de 9,67 points, soit 0,1 %, à 7 448,80

Hang Seng : fermé en raison d'un typhon

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,3 % à 32 710,62

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,4% à 7 278,30

DJIA : clôture en baisse de 168,33 points, 0,5%, à 34 721,91

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 507,66

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,1% à 14 034,97

EUR : baisse à 1,0834 USD (1,0847 USD)

GBP : baisse à 1,2644 USD (1,2671 USD)

USD : baisse à 145,58 JPY (145,65 JPY)

Or : baisse à 1 938,88 USD l'once (1 942,51 USD)

(Brent) : en hausse à 87,01 USD le baril (85,88 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

Huw Pill, économiste en chef de la BoE britannique, s'exprime lors de la conférence biennale de la Banque de réserve sud-africaine.

08:30 EDT Canada PIB

09:30 EDT Canada PMI manufacturier

09:30 CEST EU EuroCOIN indicateur de l'activité économique de la zone euro

10:00 CEST PMI manufacturier de l'UE

09:50 CEST PMI manufacturier français

09:55 CEST PMI manufacturier allemand

11:00 IST PIB de l'Irlande

09:45 CEST Italie PMI manufacturier

10:00 CEST PIB Italie

11:00 CEST Italie PPI

11:00 SAT Afrique du Sud Absa PMI

09:15 CEST Espagne PMI manufacturier

08:30 CEST Suisse IPC

09:30 CEST Suisse procure.ch PMI

07:00 BST Royaume-Uni Indice Nationwide des prix de l'immobilier

09:30 BST PMI manufacturier britannique

08:30 EDT Rapport sur l'emploi américain

09:45 EDT US S&P Global manufacturing PMI

10:00 EDT US ISM manufacturing PMI

Les prix de l'immobilier britannique ont continué à baisser en août, selon le dernier indice des prix de l'immobilier de Nationwide. Les prix des logements ont baissé de 0,8 % d'un mois sur l'autre en août, accélérant le rythme après une baisse de 0,3 % en juillet. Sur une base annuelle, les prix sont désormais inférieurs de 5,3 % à leur pic d'août 2022, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 3,8 % enregistrée en juillet. Nationwide note qu'il s'agit du taux le plus faible depuis juillet 2009. Le prix moyen des maisons en août était de 259 153 GBP sur une base non corrigée des variations saisonnières, en baisse par rapport aux 260 828 GBP du mois précédent. "Ce ralentissement n'est pas surprenant, étant donné l'ampleur de la hausse des coûts d'emprunt au cours des derniers mois, qui a entraîné une activité sur le marché du logement bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie. Par exemple, les approbations de prêts hypothécaires ont été inférieures d'environ 20 % à la moyenne de 2019 au cours des derniers mois et les données relatives aux demandes de prêts hypothécaires suggèrent que cette faiblesse s'est maintenue plus récemment", a déclaré Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide.

La production des usines australiennes s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en août, bien que de façon marginale, en raison de l'aggravation des conditions d'approvisionnement et des pressions sur les prix, selon les résultats d'une enquête du secteur privé. L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de la Judo Bank est resté à 49,6 points le mois dernier, inchangé par rapport à juillet. Il s'agit du sixième mois consécutif où l'indice PMI se situe sous la barre neutre des 50 points, ce qui indique une légère contraction du secteur. Toutefois, ce résultat est meilleur que la lecture rapide de 49,4 points et n'indique qu'un "léger ralentissement cyclique", selon les commanditaires de l'enquête, la Judo Bank.

Le secteur manufacturier japonais est resté en contraction en août, selon les résultats de l'enquête. L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de la Jibun Bank est resté inchangé à 49,6 points en août par rapport à juillet, soit le troisième mois consécutif de contraction, et a été révisé à la baisse par rapport à l'estimation rapide de 49,7. Cette baisse est le résultat de la faiblesse des tendances économiques nationales et mondiales, a déclaré le compilateur d'indices S&P Global, ainsi que d'un ralentissement continu de la production et des carnets de commandes, tandis que l'augmentation des prix a également eu un impact sur le secteur.

Selon les résultats d'une enquête, le secteur manufacturier chinois a renoué avec la croissance le mois dernier, grâce à une nouvelle augmentation des commandes. L'indice Caixin China general manufacturing purchasing managers' index pour le mois d'août était de 51,0 points, contre 49,2 en juillet. Ce résultat est supérieur au score neutre de 50 points, qui signifie une croissance, et est le meilleur depuis février. C'est la troisième fois au cours des quatre derniers mois que l'indice PMI du secteur manufacturier chinois s'améliore. "Malgré l'impact des températures élevées sur la production de certains fabricants, la demande globale du marché s'est améliorée et l'offre a augmenté, les indicateurs du total des nouvelles commandes et de la production revenant tous deux en territoire expansionniste", a commenté Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group. "La demande étrangère a continué à peser sur les performances.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève l'objectif de prix de Whitbread à 4.400 (4.200) pence - 'buy' (acheter)

Jefferies relève Target Healthcare REIT à 'acheter' (hold) - objectif de cours 107 pence

Jefferies réduit l'objectif de cours de Renishaw à 3 070 (3 270) pence - 'underperform' (sous-performance)

ENTREPRISES - FTSE 100

GSK a annoncé que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social a accepté d'examiner une demande supplémentaire de nouveau médicament pour Nucala, également connu sous le nom de mépolizumab, en tant que traitement de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux chez les adultes. La demande supplémentaire de nouveau médicament est basée sur les résultats de l'essai Merit de phase 3 qui a étudié l'efficacité et la sécurité du mépolizumab sur une période d'un an. Selon GSK, la rhinosinusite chronique touche 2 à 4 % de la population générale. Il s'agit d'une inflammation chronique de la muqueuse nasale. S'il est approuvé, le mépolizumab sera le premier produit biologique anti-IL-5 pour les adultes souffrant de rhinosinusite chronique insuffisamment contrôlée avec polypes nasaux au Japon.

ENTREPRISES - FTSE 250

Diversified Energy a déclaré que ses derniers résultats semestriels reflétaient la "résilience" et la "cohérence" de ses activités, en annonçant une production journalière moyenne nette record et des bénéfices ajustés plus élevés. Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la société énergétique américaine a enregistré une production quotidienne nette moyenne "record" de 852 millions d'équivalents de pieds cubes par jour, contre 816 millions d'équivalents de pieds cubes par jour l'année précédente. Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est passé de 224 millions USD à 283 millions USD, le coût ajusté par unité ayant été ramené de 1,84 USD à 1,66 USD par million de pieds cubes équivalents.

AUTRES SOCIÉTÉS

CentralNic a déclaré avoir acquis Adrenalads LLC pour 2,4 millions USD en espèces. La holding de services Internet qui développe et gère des places de marché en ligne a décrit Adrenalads comme une "source de premier ordre" de trafic de recherche et de navigation directe de niveau 1, s'adressant spécifiquement aux plates-formes de commerce électronique. L'acquisition devrait se traduire par une augmentation immédiate des bénéfices. En 2022, Adrenalads a déclaré un chiffre d'affaires de 2,7 millions de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 700 000 dollars. CentralNic prévoit d'intégrer Adrenalads dans l'écosystème Zeropark. Zeropark est l'offre de médias commerciaux de la société.

Johnson Service Group a annoncé l'acquisition de la totalité de Harkglade, ainsi que de ses filiales Celtic Linen et Millbrook Linen, pour un montant total de 31,5 millions d'euros. Cette acquisition devrait permettre d'accroître immédiatement les bénéfices et de diversifier davantage la clientèle de l'entreprise. "Nous sommes ravis d'avoir conclu l'acquisition de Celtic Linen, qui représente une nouvelle étape importante dans notre stratégie d'élargissement de la gamme et de l'étendue des services que nous offrons. Je connais Celtic Linen depuis de nombreuses années et j'ai été très impressionné par la qualité de l'entreprise, sa réputation d'excellence en matière de service à la clientèle et la croissance qu'elle a connue ces dernières années", a commenté Peter Egan, directeur général. Selon Johnson Service, Celtic Linen est le plus grand fournisseur de linge du secteur de la santé en Irlande et le deuxième fournisseur de linge du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des traiteurs du pays.

