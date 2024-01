(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse, les marchés partageant la nervosité autour de la prochaine série de décisions sur les taux d'intérêt.

Mercredi, tous les regards seront tournés vers la dernière décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis. La Fed annoncera sa dernière décision à 1900 GMT.

L'attention se tournera ensuite rapidement vers la Banque d'Angleterre, qui annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 1200 GMT jeudi. Comme la Fed, la BoE devrait maintenir ses taux inchangés.

En ce qui concerne les entreprises, la société pharmaceutique GSK a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 7 681,70

----------

Hang Seng : en baisse de 1,7 % à 15 440,47

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 36 286,71

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,1% à 7 680,70

----------

DJIA : clôture en hausse de 133,86 points, 0,4%, à 38 467,31

S&P 500 : clôture en baisse de 2,96 points, 0,1%, à 4 924,97

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 118,15 points, 0,8%, à 15 509,90

----------

EUR : baisse à 1,0817 USD (1,0839 USD)

GBP : hausse à 1,2672 USD (1,2665 USD)

USD : hausse à JPY147,87 (JPY147,80)

OR : hausse à 2 034,01 USD l'once (2 033,15 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 82,20 USD le baril (82,32 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mercredi sont à venir :

08:30 EST PIB Canada

08:45 CET France IPC

08:45 CET France PPI

08:00 CET Allemagne ventes au détail

09:55 CET Allemagne chômage

14:00 CET Allemagne IPC

11:00 GMT Irlande chômage

11:00 GMT Irlande IPC

10:00 CET Italie chômage

12:00 CET Italie ventes industrielles

14:00 SAST Balance commerciale de l'Afrique du Sud

09:00 CET Espagne ventes au détail

10:00 CET Compte courant de l'Espagne

08:30 CET Ventes au détail en Suisse

08:15 EST Rapport sur l'emploi ADP aux États-Unis

09:45 EST États-Unis PMI Chicago

10:30 EST US EIA Stocks de pétrole brut

14:00 EST Décision sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis

----------

Les ministres britanniques ont tenté d'apaiser les inquiétudes suscitées par l'entrée en vigueur des nouveaux contrôles post-Brexit sur les importations de produits alimentaires et de boissons. Ces nouvelles règles, longtemps retardées, font partie d'une série de contrôles que le gouvernement britannique entend mettre en place cette année. Mais des craintes ont été exprimées quant à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Des députés ont également averti que le nouveau régime frontalier pourrait présenter de "sérieux risques de biosécurité" pour le Royaume-Uni. Le ministre de l'intérieur, James Cleverly, a déclaré que les nouvelles règles n'entraîneraient "aucune interruption" dans les rayons des supermarchés.

----------

Il existe des "preuves croissantes" que la Russie utilise des "flottes de pétroliers fantômes" pour contourner le plafonnement des prix du pétrole par l'Occident, a averti mercredi un comité de surveillance composé de législateurs britanniques. Soutenant que la Grande-Bretagne et ses alliés doivent maintenir les sanctions et le soutien militaire à l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", le comité de la Chambre haute non élue des Lords les a exhortés à prendre des "mesures décisives" à ce sujet. Cette décision intervient un peu plus d'un an après que le G7, l'UE et l'Australie ont imposé un plafonnement sans précédent des prix du pétrole russe, dans l'espoir de priver le président Vladimir Poutine des revenus dont il a tant besoin, tout en veillant à ce qu'il continue d'approvisionner le marché mondial. D'abord couronné de succès, le plafond de 60 dollars par baril imposé au pétrole russe a perdu de son impact lorsque Moscou a trouvé de nouveaux acheteurs et de nouveaux pétroliers pour acheminer ses exportations. Des évaluations récentes montrent que Moscou a réduit sa dépendance à l'égard des services de transport maritime occidentaux et contourné le plafond en construisant ce que l'on appelle des flottes fantômes de pétroliers et en achetant de vieux navires tout en offrant ses propres services d'assurance.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Goldman réduit Harbour Energy à "vendre" (acheter) - objectif de prix 260 (300) pence

----------

Jefferies relève Elementis à "acheter" (hold) - objectif de cours 170 (110) pence

----------

Jefferies ramène Victrex à 'sous-performance' (hold) - objectif de cours 1 190 (1 420) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

GSK a déclaré que le chiffre d'affaires en 2023 a augmenté de 3,4% à 30,33 milliards de livres sterling, contre 29,32 milliards de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 7,7 % pour atteindre 6,06 milliards de livres sterling, contre 5,63 milliards de livres sterling l'année précédente. À la suite de ces résultats, le laboratoire pharmaceutique a versé un dividende de 16 pence, ce qui porte le dividende annuel à 58 pence. Pour l'avenir, GSK s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7 % en 2024. Elle prévoit de verser un dividende de 60 pence par action. La directrice générale, Emma Walmsley, a déclaré : "GSK a réalisé d'excellentes performances en 2023, les points forts étant le lancement exceptionnel d'Arexvy et les progrès continus de notre pipeline. Nous prévoyons maintenant au moins 12 lancements majeurs à partir de 2025, avec de nouveaux vaccins et médicaments spécialisés pour les maladies infectieuses, le VIH, les maladies respiratoires et l'oncologie."

----------

Reckitt Benckiser confirme le succès de la première tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de livres sterling. L'entreprise de produits de consommation dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la nutrition a racheté 250 millions de livres sterling d'actions. Dans la foulée, la société a confirmé que la deuxième tranche du programme, qui vise à restituer 250 millions de livres sterling supplémentaires aux actionnaires, débutera jeudi.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

FDM Group a déclaré avoir réalisé une performance "résistante" en 2023, "dans un contexte de conditions de marché très difficiles qui sont apparues au début du deuxième trimestre et qui restent en place, avec des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qui freinent la demande des clients". Le fournisseur de services professionnels axés sur les technologies de l'information s'attend à ce que ses résultats financiers soient conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'année devrait s'élever à 334 millions de livres sterling, contre 330 millions de livres sterling l'année précédente. "Les neuf derniers mois de l'année 2023 ont été marqués par des conditions commerciales difficiles sur l'ensemble de nos marchés, de nombreux clients retardant et reportant leurs décisions concernant les projets et les placements de consultants en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques auxquelles ils étaient confrontés. Notre modèle d'entreprise agile nous a permis de prendre les mesures nécessaires pour aligner notre activité et nos ressources de manière appropriée, un programme qui se poursuit dans l'année en cours", a déclaré le PDG Rod Flavell.

----------

abrdn Private Equity Opportunities Trust a publié ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre. L'investisseur a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action avait augmenté à 777,7 pence, contre 753,2 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 5,4 %, contre 14,1 % en glissement annuel et une performance inférieure à celle de son indice de référence, qui a enregistré un rendement de 13,8 %. Sur la base de ces résultats, abrdn Private a versé un dividende de 16,0 pence, contre 14,4 pence l'année précédente. "Le marché actuel du capital-investissement s'avère difficile, la forte hausse des taux d'intérêt ayant un impact sur les attentes en matière de prix, la disponibilité et le coût du financement, et entraînant finalement une baisse importante de l'activité du capital-investissement en 2023", a déclaré le président Alan Devine.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Alfa Financial Software a déclaré qu'il s'attendait à des bénéfices plus élevés en 2023 que prévu précédemment. Le développeur de logiciels prévoit un bénéfice supplémentaire d'environ 1 million de livres sterling. La croissance globale du chiffre d'affaires pour l'année a été conforme aux attentes, avec une hausse de 9 % en glissement annuel. La société a indiqué qu'elle avait récemment effectué 11 livraisons, ce qui porte le total à 35 pour l'année, un record. Le PDG Andrew Denton a déclaré : "Je suis ravi qu'en 2023, nous ayons continué à faire progresser l'entreprise avec une forte croissance du chiffre d'affaires, un nombre record de livraisons et une feuille de route de produits passionnante. Notre pipeline reste solide et nous avons enregistré une forte croissance de la valeur ajoutée par abonnement, ce qui a stimulé la croissance globale de la valeur ajoutée par abonnement. Le conseil d'administration reste confiant dans les perspectives d'avenir de l'entreprise.

----------

James Halstead a publié un communiqué de presse indiquant que, malgré le ralentissement de la demande sur certains marchés européens, l'entreprise enregistrera des bénéfices de l'ordre de 15 à 20 % au cours des six mois se terminant le 30 décembre, en avance sur les chiffres comparatifs de l'année précédente et avec un solide solde de trésorerie. Les attentes du fabricant de revêtements de sol pour l'ensemble de l'année restent positives, ainsi que les progrès continus en matière de distribution de dividendes, a ajouté le communiqué.

----------

