Les experts de la grippe se réunissent avec le risque H5N1 à l'ordre du jour

Le groupe de scientifiques, de régulateurs et de fabricants de vaccins se réunit deux fois par an pour décider de la souche de la grippe saisonnière à inclure dans le vaccin pour la saison hivernale à venir, en l'occurrence pour l'hémisphère nord.

Mais c'est aussi l'occasion de discuter du risque que les virus animaux passent à l'homme et provoquent une pandémie. Lors de la réunion de cette semaine, le clade 2.3.4.4b du H5N1 était un sujet clé, ont déclaré à Reuters l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les experts mondiaux de la grippe. Ils informeront les journalistes de la composition du vaccin contre la grippe saisonnière et des risques de propagation plus tard dans la journée de vendredi.

"Nous sommes mieux préparés (que pour le COVID), mais même si nous sommes mieux préparés, nous ne le sommes pas encore assez", a déclaré Sylvie Briand, directrice de la préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS, avant la réunion. "Nous devons vraiment poursuivre les efforts en vue d'une pandémie de grippe".

Les experts suivent le H5N1 clade 2.3.4.4b depuis son apparition en 2020, mais des rapports récents faisant état de décès massifs chez des mammifères infectés, des phoques aux ours, ainsi qu'une transmission potentielle de mammifère à mammifère dans un élevage de visons espagnol l'année dernière, ont suscité des inquiétudes.

Cependant, il y a eu très peu de cas humains, et l'OMS évalue actuellement la menace pour l'homme comme étant faible.

"Il s'agit d'une expérience naturelle qui se déroule devant nous, et je ne pense pas que nous soyons complaisants", a déclaré Nicola Lewis, directrice du Centre collaborateur de l'OMS sur la grippe à l'Institut Crick de Londres. S'exprimant avant la réunion, elle a déclaré que celle-ci comprendrait des évaluations de la situation dans le monde entier.

Les experts ont également discuté du développement potentiel d'un vaccin.

Les laboratoires affiliés à l'OMS détiennent déjà deux souches de virus de la grippe qui sont étroitement liées au virus H5N1 en circulation, et qui pourraient être utilisées par les fabricants de vaccins pour créer un vaccin humain si nécessaire. L'une d'entre elles a été ajoutée après la précédente réunion de l'OMS sur la grippe en septembre 2022, et les laboratoires du monde entier testent actuellement dans quelle mesure les deux sous-types correspondent à la souche qui se propage parmi les animaux afin de déterminer si d'autres mises à jour sont nécessaires.

Un certain nombre de sociétés qui produisent des vaccins contre la grippe saisonnière peuvent également fabriquer des vaccins contre la grippe pandémique. Par exemple, GSK et CSL Seqirus travaillent déjà avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des États-Unis pour tester des vaccins basés sur l'une des souches étroitement apparentées.

Le fait de disposer de ces souches pourrait faire gagner environ deux mois dans le développement d'un vaccin, a déclaré M. Briand de l'OMS. Mais le développement rapide d'un nombre suffisant de vaccins resterait un défi en cas de pandémie, selon les experts.