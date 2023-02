Selon la coentreprise GSK-Pfizer, la thérapie injectable contre le VIH est privilégiée dans les essais.

(Alliance News) - GSK PLC a déclaré jeudi que ViiV Healthcare a constaté que son produit injectable Cabenuva est aussi efficace que le Biktarvy, un médicament oral quotidien, dans le traitement du VIH-1.

ViiV Healthcare est une entreprise spécialisée dans le VIH dont GSK PLC est l'actionnaire majoritaire, aux côtés des actionnaires Pfizer Inc et Shionogi & Co Ltd.

L'étude SOLAR a produit des résultats positifs à 12 mois, montrant que le régime de Cabenuva - ou cabotégravir et rilpivirine - administré tous les deux mois était aussi efficace pour traiter le VIH-1 que le Biktarvy oral quotidien.

De plus, 90 % des participants qui sont passés du Biktarvy ont préféré le régime à action prolongée aux pilules quotidiennes.

Au début de l'étude, 47% des participants ont signalé un ou plusieurs défis liés à la prise de leur traitement quotidien, notamment : être inquiet que des personnes découvrent involontairement leur statut VIH ; être inquiet d'oublier de prendre leurs médicaments contre le VIH ; ou avoir le sentiment que la prise de leurs médicaments contre le VIH était un rappel inconfortable de leur statut VIH.

Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils préféraient Cabenuva, les participants ont répondu que le fait d'avoir une injection tous les deux mois signifiait qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de se rappeler de prendre leurs médicaments, ou de penser à leur statut VIH tous les jours.

"Les besoins de traitement des personnes vivant avec le VIH évoluent, et de nombreuses preuves sur la préférence des patients suggèrent que certaines personnes vivant avec le VIH peuvent rencontrer des difficultés à prendre un traitement oral quotidien pour le VIH", a déclaré Harmony Garges, médecin en chef de ViiV.

Elle a ajouté : "Nous sommes convaincus que le cabotégravir, en tant que partie d'un régime complet à action prolongée, est la pierre angulaire de l'ère des traitements à action prolongée dans la médecine du VIH, comme le soutiennent son efficacité forte et durable, son innocuité et le fait que 90% des participants à cette étude qui ont répondu à un sondage ont préféré un régime à action prolongée après avoir abandonné leurs pilules orales quotidiennes."

Dans le cadre de l'étude, 670 participants qui étaient sous suppression virale et prenaient Biktarvy ont été randomisés 2:1 pour passer à Cabenuva (447 participants) ou continuer à prendre leur pilule orale quotidienne (223 participants).

Les actions GSK se négociaient en baisse de 1,2 % à 1 464,00 pence chacune à Londres jeudi matin, tandis que les actions Pfizer étaient en hausse de 0,1 % après les heures de négociation, à 42,44 USD à New York.

