GSK, Pfizer et d'autres laboratoires pharmaceutiques demanderont cette semaine à un juge du Delaware d'estimer que les preuves que les avocats des plaignants veulent utiliser dans quelque 72 000 actions en justice affirmant que le Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac dont la commercialisation a été interrompue, a provoqué un cancer, ne sont pas étayées par la science.

S'ils obtiennent gain de cause, cela pourrait mettre fin à une grande partie du litige de longue date concernant le médicament et réduire considérablement le risque de dommages-intérêts ou de règlements importants, ce qui a pesé sur les actions des entreprises au cours des dernières années.

Mark Cheffo, avocat de GSK, a déclaré à la juge Vivian Medinilla de la Cour supérieure du Delaware à Wilmington que le litige était "un cas d'avocats et de poursuites judiciaires en avance sur la science - très, très en avance sur la science", au début d'une audience de trois jours qui s'est ouverte lundi.

Aucune étude fiable ne relie l'utilisation du Zantac au cancer, a déclaré M. Cheffo.

Au lieu de cela, les plaignants s'appuient sur le fait que l'ingrédient actif du Zantac, la ranitidine, peut se décomposer en une substance chimique appelée NDMA. Bien que la NDMA puisse causer le cancer en grandes quantités, les niveaux qui pourraient apparaître dans le Zantac sont similaires à ceux trouvés dans les aliments courants et n'ont pas démontré qu'ils causaient le cancer.

En 2019, certains fabricants et pharmacies ont interrompu les ventes de Zantac après que de la NDMA a été détectée dans certaines pilules. Peu de temps après, les poursuites judiciaires ont commencé à s'accumuler de la part de personnes affirmant avoir développé un cancer après avoir pris du Zantac. Les plaignants affirment que les entreprises savaient, ou auraient dû savoir, que la ranitidine présentait un risque de cancer et qu'elles n'ont pas averti les consommateurs.

M. Medinilla préside la majorité des quelque 80 000 affaires toujours en cours aux États-Unis concernant le Zantac, qui était autrefois le médicament le plus vendu au monde.

Les fabricants de médicaments, qui comprennent également Sanofi et Boehringer Ingelheim, ont remporté une victoire importante en 2022, lorsqu'un autre juge a rejeté environ 50 000 actions en justice formulant des réclamations similaires qui avaient été regroupées dans un tribunal fédéral en Floride. Ce juge a conclu que les opinions des témoins experts des plaignants, selon lesquelles le Zantac peut causer le cancer, n'étaient pas étayées par des données scientifiques solides. Les plaignants ont fait appel de cette décision.

Mme Medinilla utilisera les mêmes critères juridiques pour évaluer les témoignages d'experts que le juge de Floride, bien qu'elle puisse parvenir à une conclusion différente, et les experts présentés par les avocats des plaignants sont différents de ceux qui ont été exclus dans le cadre des poursuites engagées devant le tribunal fédéral.

"Nos experts ont tiré des conclusions scientifiques solides basées sur la littérature évaluée par les pairs, et leurs opinions devraient être partagées avec un jury", a déclaré Jennifer Moore, l'une des principales avocates des plaignants, dans un courriel avant l'audience, ajoutant qu'elle avait "bon espoir" qu'ils soient autorisés à témoigner.

La plupart des procès intentés dans le Delaware affirment que le Zantac a provoqué des types de cancer, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sein et le cancer colorectal, que les avocats des plaignants ont abandonnés dans le cadre du procès fédéral pour se concentrer sur les plaintes liant le Zantac à d'autres tumeurs malignes, notamment le cancer de la vessie et de l'estomac, qui, selon eux, étaient étayées par des preuves plus solides.

Si Medinilla décide que les experts des plaignants ne peuvent pas témoigner que le Zantac est capable de provoquer un cancer, cela mettrait fin à toutes les affaires en cours dans le Delaware. Le juge pourrait également autoriser des témoignages établissant un lien entre le médicament et certains types de cancer, mais pas d'autres, ce qui réduirait, sans l'éliminer, la responsabilité potentielle des entreprises.

Autorisé pour la première fois en 1983, le Zantac est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers médicaments à dépasser le milliard de dollars de ventes annuelles. Commercialisé à l'origine par un précurseur de GSK, il a ensuite été vendu successivement à Pfizer, Boehringer Ingelheim et enfin Sanofi.

En 2020, la Food and Drug Administration américaine a demandé aux fabricants de médicaments de retirer le Zantac et ses versions génériques du marché après la découverte de NDMA dans des échantillons du médicament.

En août 2022, les inquiétudes concernant les querelles juridiques prolongées et les paiements potentiels qui pourraient découler du litige ont fait disparaître près de 40 milliards de dollars de la valeur marchande collective de GSK, Sanofi, Pfizer et Haleon, une entreprise issue de GSK, en l'espace d'une semaine environ.

Les avocats des autres laboratoires pharmaceutiques, qui soutiennent également qu'il n'y a aucune preuve que le Zantac provoque le cancer, devraient plaider plus tard dans la journée.

Outre les affaires en cours au Delaware, les fabricants de médicaments sont confrontés à quelque 4 000 plaintes devant les tribunaux de l'État de Californie et à environ 2 000 plaintes devant divers autres tribunaux d'État à travers le pays. Les fabricants de médicaments ont réglé plusieurs affaires individuelles en Californie avant le procès.

Aucun procès n'a encore eu lieu, mais certains sont prévus plus tard dans l'année en Californie. (Reportage de Brendan Pierson à New York, édition d'Alexia Garamfalvi et Bill Berkrot)