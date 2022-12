Argo Blockchain en hausse grâce à une vente de 65 millions USD

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Argo Blockchain, plus du double à 7,45 pence, fourchette sur 12 mois 2,00p - 101,00p. Conclut des accords selon lesquels une filiale d'Argo vendra son installation Helios dans l'État américain du Texas à Galaxy Digitial Holdings Ltd pour 65 millions USD. En outre, Galaxy accepte d'héberger les machines de minage de cryptomonnaies d'Argo situées dans l'installation Helois. Argo restera propriétaire de toutes les machines minières. Ces transactions permettront de réduire la dette totale de 41 millions USD et de simplifier la structure opérationnelle d'Argo.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

GSTechnologies Ltd, baisse de 11% à 0,85 pence, fourchette sur 12 mois 0,47p - 2,84p. S'engage dans une facilité de prêt convertible non garantie pour recevoir un financement jusqu'à 1,6 million USD. Déclare que le produit de la facilité renforcera sa position de trésorerie, offrant une visibilité jusqu'au dernier trimestre de 2023. Le produit sera également utilisé pour aider au développement et au déploiement de GS Money et des services associés.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

