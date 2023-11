GSTechnologies Limited est une société de technologie financière. L'activité principale de la société comprend des services fintech grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, et la fourniture d'infrastructures de données, de stockage et de services technologiques par ses filiales. Ses filiales comprennent Golden Saint Technologies (Australia) Pty Ltd, GS Fintech Ltd, GS Fintech Pte Ltd, Angra Limited et UAB Glindala. GS Fintech Ltd se concentre sur le lancement de sa plateforme GS Money, une plateforme néobancaire axée sur la blockchain, en collaboration avec Wise MPay, le fournisseur singapourien de solutions de paiement par blockchain. Elle se concentre également sur la fourniture de GSend et GSMoney.App. Angra Limited est la solution de référence pour toute personne à la recherche d'un taux de change. La société est présente au Royaume-Uni, en Lituanie, à Singapour et en Australie. Elle offre une gamme d'activités financières, y compris la négociation de devises, la négociation d'actifs cryptographiques, les services de transfert d'argent et les autorisations pour l'émission de cartes de débit.