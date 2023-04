GSTechnologies constate une hausse du cours de son action et confirme que sa demande d'admission auprès de la FCA progresse

GSTechnologies Ltd - société de solutions de technologies de l'information basée à Milton Keynes, en Angleterre - note la récente hausse du cours de l'action et confirme que sa demande d'admission du stablecoin dans le bac à sable réglementaire de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni continue de progresser comme prévu. La demande d'admission dans le bac à sable a été évaluée par la FCA, qui a indiqué verbalement qu'elle était éligible à l'examen du panel de la FCA et à une évaluation plus poussée. La décision concernant l'application devrait être rendue à la mi-mai 2023. Dans l'intervalle, elle continue d'aider la FCA dans l'examen de la demande de bac à sable par le groupe d'experts. La demande a été annoncée pour la première fois fin février, et GSTechnologies déclare qu'elle fera d'autres annonces "en temps voulu" et selon les besoins.

Cours actuel de l'action : 1,35 pence, en hausse de 20 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 16 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.