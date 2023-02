GSTechnologies dépose une demande de bac à sable réglementaire pour les monnaies stables auprès de la FCA.

(Alliance News) - GSTechnologies Ltd a déclaré lundi qu'elle a déposé une demande de stablecoin auprès de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni pour être admise dans le bac à sable réglementaire de l'organisme de surveillance financière.

La société de solutions de technologie de l'information basée à Milton Keynes, en Angleterre, a déclaré que la demande a été soumise par l'intermédiaire de son unité commerciale axée sur la blockchain GS Fintech Ltd, constituée en société au Royaume-Uni, tandis que Pinsett Masons LLP a fourni des conseils sur le processus de demande.

Elle a déclaré que la demande de bac à sable réglementaire de la FCA est un "pilier essentiel" des activités liées aux stablecoins qu'elle a l'intention de mener dans des juridictions stratégiques, dont le Royaume-Uni, ajoutant que son objectif reste d'être la première société cotée en bourse à obtenir un établissement de monnaie électronique de la FCA pour émettre des stablecoins et fournir des services de paiement fiables basés sur les stablecoins au marché britannique et au-delà.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont la valeur est arrimée ou liée à une autre monnaie, une marchandise ou un instrument financier.

"Nous continuons à faire des progrès significatifs avec nos ambitions GS Money et la soumission de la demande d'admission de nos stablecoins dans le bac à sable réglementaire de la FCA est une étape clé", a déclaré le président Tone Goh.

"Nous pensons que le marché britannique a besoin d'un fournisseur de confiance basé au Royaume-Uni pour proposer des activités de monnaie électronique et de paiement réglementées, spécifiquement liées aux monnaies stables. Je suis convaincu que GSTechnologies possède la technologie et la préparation opérationnelle pour être un leader dans ce domaine et je suis impatient de fournir d'autres mises à jour en temps voulu."

GSTechnologies a déclaré que d'autres annonces seront faites en "temps voulu" et "le cas échéant".

Les actions de GSTechnologies étaient en hausse de 9,7 % à 0,34 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.