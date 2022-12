GSTechnologies obtient une facilité de prêt de 1,6 million USD

(Alliance News) - GSTechnologies Ltd a annoncé mercredi qu'elle a conclu une facilité de prêt convertible non garantie pour recevoir un financement allant jusqu'à 1,6 million USD.

La société de technologie financière a déclaré que le produit de la facilité renforcera sa position de trésorerie, offrant une visibilité jusqu'au dernier trimestre de 2023. Le produit sera également utilisé pour aider au développement et au déploiement de GS Money de la société et de ses services associés.

La facilité de prêt de 1,6 million USD peut être prélevée en deux versements. La première tranche de 800 000 USD a été prélevée et jusqu'à 800 000 USD supplémentaires peuvent être prélevés à partir du 26 juin, sous réserve du respect de certaines conditions non spécifiées.

Le président Tone Goh a déclaré : "L'année 2022 a été une année de transformation pour le Groupe et nos ambitions GS Money, notamment la réalisation des acquisitions d'Angra et d'USB Glindala, la sortie d'EMS Wiring Systems, le lancement soft de notre GS20 Exchange et la progression de notre demande d'admission des stablecoins de la société dans le FCA Regulatory Sandbox."

"Avec le produit de la facilité de prêt, nous serons en mesure d'accélérer encore nos plans pour construire une entreprise de néobanque compatible avec la blockchain."

Les actions de GSTechnologies étaient en baisse de 11% à 0,85 pence mercredi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

