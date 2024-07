GTI Energy a annoncé la nomination de nouveaux dirigeants et membres de son conseil d'administration. M. Nickolas Stavropoulos, leader internationalement reconnu en matière de culture de sécurité des services publics, et M. John Somerhalder II, dirigeant chevronné de l'industrie de l'énergie expérimenté dans la gouvernance et l'exécution de stratégies, occuperont les postes de président et de vice-président du conseil d'administration de GTI Energy à compter du 1er juillet. Le conseil a également élu deux nouveaux administrateurs : Mme Kelcey Brown, présidente-directrice générale de MidAmerican Energy, qui apporte une riche perspective opérationnelle couvrant la production d'énergie, le transport et la distribution de gaz et d'électricité ; et M. William (Bill) Yardley, qui apporte une expérience de direction en travaillant avec les régulateurs et les grands consommateurs d'énergie tout en exploitant des entreprises de transport de gaz et des entreprises intermédiaires à travers l'Amérique du Nord. Rebecca Ranich a quitté son poste de présidente du conseil d'administration après 16 ans de service dévoué à GTI Energy.

Depuis qu'elle a rejoint le conseil d'administration en 2008, Rebecca a été une championne hors pair et une conseillère précieuse dans l'expansion de l'impact de GTI Energy.